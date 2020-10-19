Kim Milyoner Olmak İster'deki Şanlurfalı yarışmacı Hikmet Karakurt 125 bin lirayı ne yapacak? 'Önce kardeşim Feride'ye...'
Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Atv ekranlarında izleyiciye heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Şanlıurfalı yarışmacı Hikmet Karakurt, 250 bin liralık soruda yarışmadan çekildi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Milyoner'den 125 bin lira kazanan Hikmet Karakurt, bu parayla ne yapacak?
10 Ekim Cumartesi akşamı Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan 22 yaşındaki Karakurt, performansı ve sempatik tavırlarıyla Türkiye'nin konuştuğu isim oldu. Hikmet Karakurt, 60 bin liralık sorunun cevabını, kardeşine aldığı 40 liralık radyodan öğrendiğini söyledi. Peki, 125 bin lira kazanan Şanlıurfalı yarışmacı bu parayla ne yapacak?
Eyyübiye Mahallesi'nde yaşayan Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hikmet Karakurt, her yıl yaz tatilinde olduğu gibi bu yıl da ailesiyle birlikte geçimlerini sağlamak için mevsimlik tarım işçisi olarak Ankara'nın Polatlı ilçesine gitti. 8 çocuklu ailesi ile tarlada soğan toplarken Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına başvuran Karakurt, katıldığı programda 125 bin lira kazandı.
"KARDEŞİME TABLET ALACAĞIM"
Tarlada çalışırken verilen mola sırasında yarışmaya başvurduğunu anlatan Karakurt, "Ben ailemle birlikte soğan toplamak için Polatlı'ya gittik. Mola sırasında bu yarışmaya başvurdum. Dünyada her şey yaşanabilir diye bir umudum vardı. Kısa bir süre sonra yarışmadan bana dönüş yapıldı. Ardından İstanbul'a gittim. Oldukça heyecanlı bir yarışma oldu. Bu kadar büyük para kazanacağımı düşünmemiştim. Kısmetimiz bu paradaymış, bu para bizim aile için çok büyük bir miktardır. Bu yarışmada 125 bin lira kazandım. Bu parayı kardeşlerimin eğitiminde kullanacağım. Geriye bir miktar kalırsa küçük bir yatırım yapmayı düşünüyorum. Ama ilk önce kardeşim Feride'ye tablet alacağım" dedi.
"HAYATIM BOYUNCA BU PARAYI KAZANAMAM"
Ailesiyle birlikte günlük 60 lira kazandıklarını ifade eden Hikmet Karakurt, "250 bin liralık soruya ulaşmak oldukça heyecan verici bir durumdu. Bu sorunun çok riski vardı. Hayatım boyunca bir daha 125 bin lira kazanamayacaktım. O yüzden bu soruda çekildim. Üniversitede devlet bursuyla okuyorum. Yarışma sonunda Şanlıurfaya geldim. Herkes tarafından kucaklandım, tebrik edildim. Ailem halen Polatlı'da soğan toplama işinde çalışıyor. Ben ve kardeşim ise okulların başlaması üzerine Şanlıurfa'ya geldik. Her yıl 3-4 ay tarlada çalışarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.