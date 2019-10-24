Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şuan bakın Yeşilçam'ın unutulmaz filmiydi
Çöpçüler Kralı oldukça popüler bir filmdir. Filmde oynayanlar ise Türk sinemasında efsanedir. Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'nı herkes hatırlar izlemeyen yoktur. Bu bağlamda Türk sineması için komedi deyince Çöpçüler Kralı akıllara her zaman gelir. Kemal Sunal'ın hem güldüren hem de düşündüren filmi Çöpçüler Kralı televizyonlarda hala sık sık yayınlanıyor. Bir kapıcının başından geçen maceraları anlatan film hakkında ayrıntılı bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki Çöpçüler Kralı nerede çekildi? İşte Çöpçüler Kralı filminin oyuncu kadrosu ve konusu… Başrolünde Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi usta isimlerin yer aldığı Çöpçüler Kralı'nda kameralara karşısına geçen Hacer'in abilerini bakın yıllar nasıl değiştirmiş.
ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?
Çöpçüler Kralı filmi Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekildi. Bugün Şakir'in evinin bulunduğu apartman filmdeki görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeden Güneşli Sokak'ta ilginç bir nokta olmaya devam etmekte. Çöpçü Apti'nin akıllara kazınan "Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği" repliğinde bahsi geçen park ise Cihangir Parkı'ndan başkası değil.
ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİNİN KONUSU
Zabıta memuru, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e aşık olan zabıta memuru, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.