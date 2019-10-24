Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şuan bakın Yeşilçam'ın unutulmaz filmiydi

Çöpçüler Kralı oldukça popüler bir filmdir. Filmde oynayanlar ise Türk sinemasında efsanedir. Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'nı herkes hatırlar izlemeyen yoktur. Bu bağlamda Türk sineması için komedi deyince Çöpçüler Kralı akıllara her zaman gelir. Kemal Sunal'ın hem güldüren hem de düşündüren filmi Çöpçüler Kralı televizyonlarda hala sık sık yayınlanıyor. Bir kapıcının başından geçen maceraları anlatan film hakkında ayrıntılı bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki Çöpçüler Kralı nerede çekildi? İşte Çöpçüler Kralı filminin oyuncu kadrosu ve konusu… Başrolünde Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi usta isimlerin yer aldığı Çöpçüler Kralı'nda kameralara karşısına geçen Hacer'in abilerini bakın yıllar nasıl değiştirmiş.

24.10.2019 18:12 - Son Güncelleme: 24.10.2019 18:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





