Somer Şef'in kızı ile fotoğrafı olay oldu! İşte MasterChef'in vazgeçilmezi Somer Şef ve kızının o pozu
Somer Şef'in kızı ile fotoğrafı olay oldu! İşte MasterChef'in vazgeçilmezi Somer Şef ve kızının o pozu.. MasterChef Türkiye'nin jürilerinden biri olan ve sempatikliğiyle sevilen isimler arasında yer alan Somer Şef'in tam adı Somer Sivrioğlu. Somer Şef yarışmacılarla girdiği diyaloglar ve giydiği ilginç kıyafetlerle tanınırken, izleyici tarafından internet dünyasında en çok aranan isimlerden oldu. MasterChef Türkiye programının merak edilen ismi Somer Şef'in kızıyla olan fotoğrafı magazin gündemini salladı. 25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya'ya gitti. Master yaparken şeflik kariyerine adım attı. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney'de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restron açtı.
Aşçıların yarıştığı programda Somer Şef olarak Türkiye'nin dikkatini çeken MasterChef'in ünlü ismi Somer Sivrioğlu sosyal medyada dikkat çekti. Masterchef Türkiye programındaki Somer Sivrioğlu, sempatikliğiyle dikkat çekmişti. Mizacıyla yarışmacı ve seyircilerin büyük sempatisini kazanan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef'in kızıyla olan fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Somer Sivrioğlu ve ünlü isimlerin çocuklarıyla olan fotoğrafları.