Vav TV İzle

Müge Anlı'da seri katil cinayetlerinin ardından evlat katili anne ortaya çıktı! 'Bu kadar da olmaz' dedirten itiraf! Kardeşlerine yaptırmış...

Müge Anlı'da işlenen Kayseri cinayetinde 30 yıl sonra gelen itiraf kan dondurdu! Kayıp olan Hava'yı Mehmet ve Yusuf'a annesinin öldürttüğü iddiası Müge Anlı ve ekibi başta olmak üzere herkesi dehşete düşürdü. Müge Anlı'nın 'Kasımpaşa Canavarı' benzetmesi yaptığı seri katil olayında kayıp kız kardeş Hava'nın annesi tarafından infaz emri verildiği ve Mehmet ile Yusuf'un da cinayeti işlediği ileri sürüldü. Yaşanan gelişmenin ardından annenin kızını neden öldürttüğü itirafı da geldi. İşte Firdevs Öztürk ve Mehmet Turhan'ın kaybında ortaya çıkan korkunç detaylar...

02.06.2021 12:52 - Son Güncelleme: 02.06.2021 13:24
Müge Anlı'da seri katil cinayetlerinin ardından evlat katili anne ortaya çıktı! 'Bu kadar da olmaz' dedirten itiraf! Kardeşlerine yaptırmış...

30 YIL SONRA GELEN CİNAYET İTİRAFI

Müge Anlı'da seri katil cinayetlerinin ardından evlat katili anne ortaya çıktı! Müge Anlı'da boşandığı eşi Firdevs Öztürk ile birlikte kayıp olarak aranan Mehmet Turhan ve erkek kardeşi Yusuf Turhan hakkında tüyler ürperten bir iddia ortaya atıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı'da seri katil cinayetlerinin ardından evlat katili anne ortaya çıktı! 'Bu kadar da olmaz' dedirten itiraf! Kardeşlerine yaptırmış...

İki kardeşin 30 yıl önce ortadan kaybolan kız kardeşleri Hava Turhan'a elektrik verip ardından boğdukları ve beline taş bağlayarak Kızılırmak'a attıkları iddiası Müge Anlı ve izleyicilerini dehşete düşürmüştü.

Müge Anlı'da seri katil cinayetlerinin ardından evlat katili anne ortaya çıktı! 'Bu kadar da olmaz' dedirten itiraf! Kardeşlerine yaptırmış...

2 Haziran 2021 Çarşamba günü Müge Anlı'nın programında ortaya atılan bir başka iddia gündeme bomba gibi düştü.

Müge Anlı'da seri katil cinayetlerinin ardından evlat katili anne ortaya çıktı! 'Bu kadar da olmaz' dedirten itiraf! Kardeşlerine yaptırmış...

Canlı yayında, 'Annem Hava'yı kötü yola düştü diye kardeşleri Mehmet ve Yusuf'a öldürttü. Diğer kardeşlerim de biliyor Hava'nın öldüğünü.' iddiası kan dondurdu.

Müge Anlı'da seri katil cinayetlerinin ardından evlat katili anne ortaya çıktı! 'Bu kadar da olmaz' dedirten itiraf! Kardeşlerine yaptırmış...

Müge Anlı'nın 'Kasımpaşa Canavarı' benzetmesi yaptığı seri katil olayında neler yaşandı? İşte Müge Anlı'yı dehşete düşüren kaybın arkasındaki tüyler ürperten iddialar...