Müge Anlı'da seri katil cinayetlerinin ardından evlat katili anne ortaya çıktı! 'Bu kadar da olmaz' dedirten itiraf! Kardeşlerine yaptırmış...

Müge Anlı'da işlenen Kayseri cinayetinde 30 yıl sonra gelen itiraf kan dondurdu! Kayıp olan Hava'yı Mehmet ve Yusuf'a annesinin öldürttüğü iddiası Müge Anlı ve ekibi başta olmak üzere herkesi dehşete düşürdü. Müge Anlı'nın 'Kasımpaşa Canavarı' benzetmesi yaptığı seri katil olayında kayıp kız kardeş Hava'nın annesi tarafından infaz emri verildiği ve Mehmet ile Yusuf'un da cinayeti işlediği ileri sürüldü. Yaşanan gelişmenin ardından annenin kızını neden öldürttüğü itirafı da geldi. İşte Firdevs Öztürk ve Mehmet Turhan'ın kaybında ortaya çıkan korkunç detaylar...

02.06.2021 12:52 - Son Güncelleme: 02.06.2021 13:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





