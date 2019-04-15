Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Nisan canlı yayınında ele alınan 'mehir cinayeti'yle yine gündemi oturdu. Konya'da kızlarının gözleri önünde vahşice öldürülen Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen cinayetinin altında mehir kavgası mı var? Çiftinin ölümünün ardından ortaya atılan iddialar kan donduran cinsten. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşananlar ve mehir cinayeti olduğu iddia edilen cinayet ile ilgili detaylar.
Müge Anlı'da kan donduran mehir cinayeti! Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen'i...15.04.2019 17:56
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