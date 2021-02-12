Müge Anlı’da sevgilisinin işlediği cinayeti itiraf etmişti! Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar'dan korkunç ifade: 2 gün Şiar'ın ölü bedeniyle...

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede anne Gülüzar Amanet hakkında; 'Olası kasıtla yangını kullanarak altsoy olan çocuğu öldürmek' suçundan müebbet, 'Yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme' suçundan 1 yıl ile 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenirken, Hami Kıcı hakkında ise 'canavarca hisle eziyet çektirerek, yangın kullanarak çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa eziyet etme' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis, 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis ve 'çocuğa nitelikli cinsel istismara teşebbüs' suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.