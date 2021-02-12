Müge Anlı’da sevgilisinin işlediği cinayeti itiraf etmişti! Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar'dan korkunç ifade: 2 gün Şiar'ın ölü bedeniyle...
Müge Anlı'da cinayeti sevgilisinin işlediğini itiraf etmişti! Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar'ın dehşet veren ifadesi ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili tutuklanan 4 kişi hakim karşısına çıktı. Sakarya'da ailesiyle yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili tutuklanan anne Gülüzar Amanet ile sevgilisi Hami Kıcı, mahkemede birbirine girdi. Aşkları uğruna yaşadıklarıyla Türkiye'yi çileden çıkaran ikilinin ortaya çıkan ifadesinde anne Gülüzar Amanet'in sözleri kan dondurdu. İşte Müge Anlı'daki Şiar Kılıç cinayetinde son dakika gelişmeleri...
Müge Anlı'da sevgilisinin cinayeti işlediğini itiraf etmişti! Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar' Amanet'in ifadesinde yer olan korkunç detay kan dondurdu.Sakarya'nın Kocaali ilçesinde geçen yıl çıkan ev yangınında yanarak hayatını kaybeden Şiar Kılıç'ın ölümü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılmış, Türkiye'yi çileden çıkaran anne ile sevgilisi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede anne Gülüzar Amanet hakkında; 'Olası kasıtla yangını kullanarak altsoy olan çocuğu öldürmek' suçundan müebbet, 'Yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme' suçundan 1 yıl ile 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenirken, Hami Kıcı hakkında ise 'canavarca hisle eziyet çektirerek, yangın kullanarak çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa eziyet etme' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis, 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis ve 'çocuğa nitelikli cinsel istismara teşebbüs' suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.
Diğer sanıklar Yasin Kıcı ve anne Emine Kıcı için ise 'olası kastla yangın kullanarak çocuğu öldürmek' suçundan müebbet, 'yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme' suçundan 1'er yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame sonrasında tutuklu 4 kişinin yargılanmasına başlandı.
HAMİ KICI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Mahkemede üzerine atılı suçları kabul etmeyen Hami Kıcı, "Olay günü ben eve gitmedim. Annemde kaldım. Şiar'da sapasağlamdı. Yangın günü de Gülüzar Şiar'ı dövmüştü. Yangını Gülüzar çıkarttı, elektrikli soba ve battaniyeyi yaklaştırdı. Neden yaptı bilmiyorum, yangından sonra bana çocuğu öldüğü için yaktığını söyledi ve evi yaktığını birine söylersem çocukları öldürmekle tehdit etti. Şiar'a vurma, cinsel istismar gibi iddiaları kabul etmiyorum" dedi.