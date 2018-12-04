Esra Erolda sürpriz gelişme! 20 yıldır bulamadığı annesini Esra Erolda buldu

Esra Erol'da sürpriz gelişme! 20 yıldır bulamadığı annesini Esra Erol'da buldu
Esra Erol'da bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Yaşin Şahin'ın 20 yıldır sesini duymadığı, yüzünü bir kez olsun görmediği annesi Gülderen Karakaya 24 saatte Esra Erol'da bulundu. Geçmişte Yasin'i arayan ama şuan çocuğundan vazgeçen Gülderen Karakaya'nın ailesinin yaptığı açıklama karşısında izleyiciler buz kesti. İşte Esra Erol'da programında yaşananlar... 4 Aralık Esra Erol'da...
4 Aralık 2018 Salı, 21:37:33 Güncelleme: 22:01:58
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