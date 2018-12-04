Esra Erol'da sürpriz gelişme! 20 yıldır bulamadığı annesini Esra Erol'da buldu

Esra Erol'da bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Yaşin Şahin'ın 20 yıldır sesini duymadığı, yüzünü bir kez olsun görmediği annesi Gülderen Karakaya 24 saatte Esra Erol'da bulundu. Geçmişte Yasin'i arayan ama şuan çocuğundan vazgeçen Gülderen Karakaya'nın ailesinin yaptığı açıklama karşısında izleyiciler buz kesti. İşte Esra Erol'da programında yaşananlar... 4 Aralık Esra Erol'da...

4 Aralık 2018 Salı, 21:37:33 Güncelleme: 22:01:58
Esra Erolda sürpriz gelişme! 20 yıldır bulamadığı annesini Esra Erolda buldu
Esra Erolda sürpriz gelişme! 20 yıldır bulamadığı annesini Esra Erolda buldu

Yaşin Şahin'ın 20 yıldır sesini duymadığı, yüzünü bir kez olsun görmediği annesi Gülderen Karakaya 24 saatte Esra Erol'da bulundu.

Esra Erolda sürpriz gelişme! 20 yıldır bulamadığı annesini Esra Erolda buldu

Geçmişte Yasin'i arayan ama şuan çocuğundan vazgeçen Gülderen Karakaya'nın ailesinin yaptığı açıklama karşısında izleyiciler buz kesti.

Esra Erolda sürpriz gelişme! 20 yıldır bulamadığı annesini Esra Erolda buldu

Yasin Şahin, 20 yıldır bulamadığı biyolojik annesini bulmak için Esra Erol'da programına başvurdu.

Esra Erolda sürpriz gelişme! 20 yıldır bulamadığı annesini Esra Erolda buldu

Yasin Şahin, programa katıldıktan sonra öz annesi 24 saatte bulundu.

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