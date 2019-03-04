Müge Anlı'da Asım Bayram bulundu mu? Antalya'daki kayıp ile ilgili son dakika haberi

Tüm Türkiye Müge Anlı'da aranan 82 yaşındaki Asım Bayram hakkındaki son dakika haberlerine kilitlendi! 22 Ocak günü ev bakmak için 600 bin lira ile evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Asım Bayram için polis ekipleri seferber oldu. Antalya'da, Asım Bayram'ın, Murat Bey ile içerisinde bulunduğu düşünülen araç polis ekipleri tarafından incelendi. Öte yandan tüm şüpheler başka birini gösteriyor...