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Müge Anlı'da Asım Bayram bulundu mu? Antalya'daki kayıp ile ilgili son dakika haberi

Müge Anlı'nın ekran başındaki izleyicileri günlerdir bu sorunun yanıtını arıyor 'Asım Bayram'a ne oldu? Bulundu mu?' Antalya'da ev bakmak için emlakçı olduğunu iddia eden Murat Bey ile 600 bin lirayı alıp evden çıkan 82 yaşındaki Asım Bayram'dan günlerdir haber alınamıyor. Artık herkes Asım Bayram'a kayıp gözüyle değil cinayet gözüyle bakıyor. Tüm gözler Müge Anlı'daki Asım Bayram'dan gelecek bir son dakika haberine çevirildi. Öte yandan bazı gelişmeler yaşandı ve bu gelişmeler sonrası ise en büyük iki şüpheli Ferluga Karatuğ ve Murat Yıldırım.

04.03.2019 13:58 - Son Güncelleme: 04.03.2019 14:06
Müge Anlı'da Asım Bayram bulundu mu? son dakika haberi! Antalya'daki kayıp ile ilgili son dakika...

Tüm Türkiye Müge Anlı'da aranan 82 yaşındaki Asım Bayram hakkındaki son dakika haberlerine kilitlendi! 22 Ocak günü ev bakmak için 600 bin lira ile evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Asım Bayram için polis ekipleri seferber oldu. Antalya'da, Asım Bayram'ın, Murat Bey ile içerisinde bulunduğu düşünülen araç polis ekipleri tarafından incelendi. Öte yandan tüm şüpheler başka birini gösteriyor...

Müge Anlı'da Asım Bayram bulundu mu? son dakika haberi! Antalya'daki kayıp ile ilgili son dakika...

ASIM BAYRAM'IN BAŞINA NE GELDİ?

Antalya Kepez'de kendisini emlakçı olarak tanıtan Murat Bey ile evden çıkan, bir daha haber alınamayan Asım Bayram günlerdir aranıyor. Artık olaya cinayet gözüyle bakılıyor.

Müge Anlı'da Asım Bayram bulundu mu? son dakika haberi! Antalya'daki kayıp ile ilgili son dakika...

POLİS O ARACI İNCELEDİ

Emlakçı Murat diye tanınan fakat emlakçı olmadığını söyleyen kişinin aracının kiralık olduğu ortaya çıktı. Araçtaki GPS takip sistemi sayesinde Emlakçı Murat'ın arama çalışmaları yapılan bölgeye daha önce inkar etmesine rağmen gittiği ortaya çıktı.

Müge Anlı'da Asım Bayram bulundu mu? son dakika haberi! Antalya'daki kayıp ile ilgili son dakika...

Polis ekipleri o aracı en ince ayrıntısına kadar inceledi. Buna koltuğun bir parçasının sökülmesi de dahil.

İŞTE POLİSİN O İNCELEMESİ

Müge Anlı'da Asım Bayram bulundu mu? son dakika haberi! Antalya'daki kayıp ile ilgili son dakika...

TÜM GÖZLER FERLUGA HANIM'DA

Öte yandan bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Murat Bey ve Asım Bayram'ı ev bakamay geldiği sırada gören görgü tanıklarının anlattıklarına göre yanlarında bir kadın bulunuyordu.

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