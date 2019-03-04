Müge Anlı'da Asım Bayram bulundu mu? Antalya'daki kayıp ile ilgili son dakika haberi
Müge Anlı'nın ekran başındaki izleyicileri günlerdir bu sorunun yanıtını arıyor 'Asım Bayram'a ne oldu? Bulundu mu?' Antalya'da ev bakmak için emlakçı olduğunu iddia eden Murat Bey ile 600 bin lirayı alıp evden çıkan 82 yaşındaki Asım Bayram'dan günlerdir haber alınamıyor. Artık herkes Asım Bayram'a kayıp gözüyle değil cinayet gözüyle bakıyor. Tüm gözler Müge Anlı'daki Asım Bayram'dan gelecek bir son dakika haberine çevirildi. Öte yandan bazı gelişmeler yaşandı ve bu gelişmeler sonrası ise en büyük iki şüpheli Ferluga Karatuğ ve Murat Yıldırım.
04.03.2019 13:58
- Son Güncelleme: 04.03.2019 14:06
Tüm Türkiye Müge Anlı'da aranan 82 yaşındaki Asım Bayram hakkındaki son dakika haberlerine kilitlendi! 22 Ocak günü ev bakmak için 600 bin lira ile evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Asım Bayram için polis ekipleri seferber oldu. Antalya'da, Asım Bayram'ın, Murat Bey ile içerisinde bulunduğu düşünülen araç polis ekipleri tarafından incelendi. Öte yandan tüm şüpheler başka birini gösteriyor...
Polis ekipleri o aracı en ince ayrıntısına kadar inceledi. Buna koltuğun bir parçasının sökülmesi de dahil.
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