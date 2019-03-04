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Müge Anlı'da Asım Bayram'ın polis incelemesi yapıldı

04.03.2019 13:16

Müge Anlı'nın şu sıralarda en çok merak edilen konularından biri olan Antalyalı 82 yaşındaki Asım Bayram. Asım Bayram'dan bir süredir haber alınamıyor. Artık cinayet olduğu düşünülen Asım Bayram olayında polis, şüpheli araçtaki incelemelerini tamamladı. Şimdi tüm gözler sonuçlarda.


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