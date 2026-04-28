Müge Anlı'da 5 çocuk kayıp: Umut Kilitçi ve arkadaşları günlerdir aranıyor

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İstanbul Esenler'de 11 yaşındaki Umut Kilitçi'nin kaybolmasının ardından aynı bölgede 4 çocuğun daha kayıp olduğu ortaya çıktı. Çocukların son olarak Küçükçekmece sahili ve çevresinde görüldüğü belirtildi. Polis ekipleri bölge genelinde geniş çaplı inceleme başlattı.

Gündüz kuşağında reyting zirvesini kimseye kaptırmayan Müge Anlı ile Tatlı Sert, her yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kayıp dosyaları, büyük yankı uyandıran dolandırıcılık olayları, aydınlatılamayan cinayetler ve aile içi çarpıcı yüzleşmelerin ele alındığı programda son bölümde yaşanan gelişmeler bir kez daha Türkiye gündeminin üst sıralarına taşındı.

11 yaşındaki Umut Kilitçi kayıp

İstanbul Esenler'de yaşayan 11 yaşındaki Umut Kilitçi, cumartesi günü evinden çıktıktan sonra kayboldu ve dört gündür kendisinden haber alınamıyor. Türkmen anne Parahat Ereşova, oğlunun bulunması için Müge Anlı programına katılarak yardım istedi.

Kimliksiz olduğu için okula gidemiyor

11 yaşındaki Umut Kilitçi, anne ve babasının ayrılığından sonra annesi Parahat Ereşova birlikte yaşamaya başladı. Çocuğun kimliksiz olduğu ve bu nedenle okula gidemediği ifade edildi. Anne, tüm sorumluluğu tek başına üstlendiğini ve babadan destek görmediğini söyledi.

Yabancı uyruklu arkadaşlarıyla denize gitti

Umut'un kaybolduğu gün yabancı uyruklu arkadaşlarıyla evden çıktığı ve "denize gidiyorum" dediğini dile getiren anne "Bu yaşta bir çocuk tek başına denize gidilmez diye söylüyorum. Ben de hayır desem bana karşı koydu. Bana küfür edip bana tükürdü. Ben de hiçbir şey yapamadım. Çocuk başına düşüp gitti." sözlerini ifade etti. Yanında Suriyeli bir çocuk ve başka arkadaşlarının olduğu ifade edildi.

Umut sokakta su ve çiçek satarak para kazanıyor

Parahat Ereşova, Umut'un sokakta su ve çiçek satarak para kazandığını ve çoğu zaman bu parayı kendi ihtiyaçları için harcadığını söyledi. Çocuğun zaman zaman bu arkadaş grubu ile birlikte sokakta vakit geçirdiği ve eve geç geldiğini de ifade etti. Annenin ifadesine göre baba ise çocukla ilgilenmiyor ve maddi-manevi destek vermiyor.

Umut babasından hiç destek görmedi

Anne Ereşova, "Çocuğun hiçbir şeyi yok. Umut'un babası kahvelerden çıkmıyor. Bir destek vermemiş ya. Bir ayakkabı almamış ya. İyi midir kötü müdür aç mıdır tok mudur sormuyor. Ama ben hiçbir şey istemiyorum çocuğuma. Sadece bir kimlik alsın ben okutayım. Okumadığından böyle benim çocuğum cahil kalıp sokaklar atıyor kendini." dedi.

11 yaşındaki Umut sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanamıyor

Anne Ereşova, oğlunun kimliksiz olması nedeniyle sağlık ve eğitim hizmetlerinden de yararlanamadığını belirtti. Ayrıca engelli bir çocuğuna daha baktığını ve ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu dile getirdi. Tüm zorluklara rağmen tek isteğinin oğlunun sağ salim bulunması olduğunu söyledi.

Baba’dan benim çocuğum yok çıkışı

Müge Anlı anneye "Peki babasının haberi var mı kaybolduğundan?" sorusunu yöneltti. Anne Ereşova "Yok. Kardeşini aradım. Diyor ki bilmiyorum, benim haberim yok diyor. Aramak istemiyor, konuşmak istemiyor. Bizim çocuğumuz ama çocuğu da kabul etmiyor." dedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi tarafından ulaşılan Umut'un babası Çelebi Bey, "Benim öyle bir çocuğum yok" deyip telefonu kapattığı ortaya çıktı.

Kayıp çocuk sayısı beşe yükseldi

Aynı bölgede kayıp olan çocuk sayısının beşe yükseldiği ortaya çıktı. Umut'un yanı sıra Muhammed, Betül, Nehva ve Çiçek isimli dört çocuğun da günlerdir kayıp olduğu bildirildi. Aileler, çocukların en son Küçükçekmece sahili ve çevresinde görüldüğünü ifade etti.

İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü arama çalışması başlattı

İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü, kayıp çocuklar için ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı. Esenler ve Küçükçekmece bölgelerinde arama faaliyetleri yoğunlaştırıldı. Ekipler, sahil şeridi, göl çevresi ve çocukların görüldüğü iddia edilen sokaklarda inceleme yapıyor.