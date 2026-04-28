"BANA KARŞI KOYDU"

Umut'un kaybolduğu gün yabancı uyruklu arkadaşlarıyla evden çıktığı ve "denize gidiyorum" dediğini dile getiren anne "Bu yaşta bir çocuk tek başına denize gidilmez diye söylüyorum. Ben de hayır desem bana karşı koydu. Bana küfür edip bana tükürdü. Ben de hiçbir şey yapamadım. Çocuk başına düşüp gitti." sözlerini ifade etti. Yanında Suriyeli bir çocuk ve başka arkadaşlarının olduğu ifade edildi.