Yusuf Kavuk cinayete mi kurban gitti? Sıcak gelişmeyi Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Dikkat çeken araba detayı

1

Müge Anlı'da uzun süredir gündemi meşgul eden Yusuf Kavuk olayında yeni gelişmeler yaşandı. Yusuf Kavuk'un abisi Vedat Kavuk olay hakkında bir gazeteci titizliği ile yaptığı çalışmaları Müge Anlı'ya sundu. Konu hakkında ortaya yeni deliller çıktı. Bu delillerle beraber Yusuf Kavuk'un sevgilisi olduğu bilinen Derya Altun, Derya Altun'un annesi ve kız kardeşi, Yusuf Kavuk'un son görüştüğü kişi olan Harun Ateş ve Burcu gözaltına alındı.