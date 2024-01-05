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Yusuf Kavuk cinayete mi kurban gitti? Sıcak gelişmeyi Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Dikkat çeken araba detayı

Alaçatı'da aşçılık yapan Yusuf Kavuk'tan aylardır haber alınamıyordu. Yusuf'un Müge Anlı'ya çıkan ailesinin iddiaları tüm şüphe oklarını Yusuf'un sevgilisi olduğu iddia edilen Derya ve Derya'nın sevgilisi olduğu düşünülen Harun'a çevirmişti. Olaya ilişkin bugün yeni gelişmeler yaşandı. Yusuf Kavuk bulundu mu? Cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı, tüm detayları canlı yayında açıkladı. İşte tüm yaşananlar...

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 14:30 Güncelleme 05 Ocak 2024, 15:19
Yusuf Kavuk cinayete mi kurban gitti? Sıcak gelişmeyi Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Dikkat çeken araba detayı 1

Müge Anlı'da uzun süredir gündemi meşgul eden Yusuf Kavuk olayında yeni gelişmeler yaşandı. Yusuf Kavuk'un abisi Vedat Kavuk olay hakkında bir gazeteci titizliği ile yaptığı çalışmaları Müge Anlı'ya sundu. Konu hakkında ortaya yeni deliller çıktı. Bu delillerle beraber Yusuf Kavuk'un sevgilisi olduğu bilinen Derya Altun, Derya Altun'un annesi ve kız kardeşi, Yusuf Kavuk'un son görüştüğü kişi olan Harun Ateş ve Burcu gözaltına alındı.

Yusuf Kavuk cinayete mi kurban gitti? Sıcak gelişmeyi Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Dikkat çeken araba detayı 2

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Müge Anlı canlı yayında duruma ilişkin son dakika bilgisini paylaştı.

Anlı, "Beş isim adliyeye sevk edildi, savcı karşısında ifade verme işlemi başlatıldı. Harun sadece savcı karşısına konuşacağını belirtmiş. İçeriden çok sayıda bilgi geliyor ama netleşmediği için paylaşamıyorum." dedi.

Yusuf Kavuk cinayete mi kurban gitti? Sıcak gelişmeyi Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Dikkat çeken araba detayı 3

ARACI BELİRTİLEN SAATTE GETİRMEMİŞ

Olaya dair önemli bir detayı açıklayan Anlı, Derya ve Harun'un, Yusuf kaybolduktan 3 gün sonra 7 Temmuz 2023'te Burcu'nun aracını ödünç aldıklarını ve belirtilen saatte geri getirmediklerinin tespit edildiğini açıkladı.

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