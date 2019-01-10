Müge Anlı uzun süredir kayıp olan Zekeriya Özen'i arıyor! 10 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert
Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bugün Hanife Özen'in hikayesi damga vurdu. 2018'in Nisan ayında Bartın Çavuşköy'de kaybolan 63 yaşındaki eşi Zekeriya Özen'i arayan Hanife Hanım, Müge Anlı'nın programına konuk oldu. Müge Anlı olayın geçmişinin anlatımasını istediğinde şoke eden gerçeklerle karşılaştı. İşte Hanife Özen ve kaybolan kocası Zekeriya Özen'in hikayesi...
10 Ocak 2019 Perşembe, 12:56:57
Güncelleme: 13:03:22
Müge Anlı canlı yayında yine bir şok yaşadı. Kocası Zekeriya Özen'i arayan Hanife Özen'in hikayesi Müge Anlı'yı derinden etkiledi.
Hanife Özen, Zekeriya Özen ile evlendirildiğinde henüz 13 yaşındaydı. Yaşı 2 yaş büyütülerek o zaman 28 yaşında olan Zekeriya Özen ile evlendirildi.
Hanife ve Zekeriya Özen'in evlendirilmesi de olaylıydı. Bir gece saat 23:00 sularında Hanife Özen, Zekeriya Özen'e verildi. Evden Hanife'yi alarak çıkan Zekeriya Özen evlilik işlemlerini tamamladı.
Küçük bir kasabada yaşadıkları için dedikoduların çıkması uzun sürmedi. Zekeriya Özen'in geç saatlerde 13 yaşındaki kızı alıp gittikten sonra neden evlendikleri sorgulanmaya başlandı.
Evlilik hayatı boyunca birçok kez kocası tarafından şiddete maruz kaldığını itiraf eden Hanife Özen, şüpheli duruma düştüklerini söyledi.