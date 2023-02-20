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Haberler Televizyon Müge Anlı, Ümit Sedat Özcan'ın cesedine ulaşıldığını açıkladı! 'Cinsel organına kadar kesmiş' sözleri kan dondurmuştu: "Dört gözaltı..."

Müge Anlı, Ümit Sedat Özcan'ın cesedine ulaşıldığını açıkladı! 'Cinsel organına kadar kesmiş' sözleri kan dondurmuştu: "Dört gözaltı..."

Müge Anlı, Ümit Sedat Özcan'ın cesedine ulaşıldığını açıkladı! 'Cinsel organına kadar kesmiş' sözleri kan dondurmuştu... 46 yaşındaki 2 çocuk babası Ümit Sedat Özcan'ın cinayete kurban gittiği netleşti. Kuzeni Kubilay Güney tarafından katledildiği şüphesinin üzerinde duruluyordu, şüpheler doğru çıktı. Ümit Sedat Özcan'ın cesedine ulaşıldı, 4 gözaltı geldi. İşte Ümit Sedat Özcan'dan gelen son dakika bilgisi...

takvim.com.tr
20.02.2023 13:02 - Son Güncelleme: 20.02.2023 13:19
Müge Anlı, Ümit Sedat Özcan’ın cesedine ulaşıldığını açıkladı! ’Cinsel organına kadar kesmiş’ sözleri kan dondurmuştu: Dört gözaltı...

CİNAYET ORTAYA ÇIKTI 4 GÖZALTI BİRDEN GELDİ

Müge Anlı, Ümit Sedat Özcan'ın cesedine ulaşıldığını açıkladı! 'Cinsel organına kadar kesmiş' sözleri kan dondurmuştu, 4 katil zanlısı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde...

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Müge Anlı, Ümit Sedat Özcan’ın cesedine ulaşıldığını açıkladı! ’Cinsel organına kadar kesmiş’ sözleri kan dondurmuştu: Dört gözaltı...

Müge Anlı ATV canlı yayınında son dakika bilgisini açıkladı.

Müge Anlı canlı yayında acı haberi duyurdu! Ümit Sedat Özcan'ın cesedine ulaşıldı!

Müge Anlı, Ümit Sedat Özcan’ın cesedine ulaşıldığını açıkladı! ’Cinsel organına kadar kesmiş’ sözleri kan dondurmuştu: Dört gözaltı...

Ortaya atılan iddialarla kan donduran Ümit Sedat Özcan'ın kaybıyla ilgili sona gelindi.

Müge Anlı, Ümit Sedat Özcan’ın cesedine ulaşıldığını açıkladı! ’Cinsel organına kadar kesmiş’ sözleri kan dondurmuştu: Dört gözaltı...

Ümit Sedat Özcan'ın kuzeni Kubilay tarafından cinayete kurban gittiği öğrenildi.

Müge Anlı, Ümit Sedat Özcan’ın cesedine ulaşıldığını açıkladı! ’Cinsel organına kadar kesmiş’ sözleri kan dondurmuştu: Dört gözaltı...

4 katil zanlısı gözaltına alındı.

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