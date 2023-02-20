Müge Anlı, Ümit Sedat Özcan'ın cesedine ulaşıldığını açıkladı! 'Cinsel organına kadar kesmiş' sözleri kan dondurmuştu: "Dört gözaltı..."
Müge Anlı, Ümit Sedat Özcan'ın cesedine ulaşıldığını açıkladı! 'Cinsel organına kadar kesmiş' sözleri kan dondurmuştu... 46 yaşındaki 2 çocuk babası Ümit Sedat Özcan'ın cinayete kurban gittiği netleşti. Kuzeni Kubilay Güney tarafından katledildiği şüphesinin üzerinde duruluyordu, şüpheler doğru çıktı. Ümit Sedat Özcan'ın cesedine ulaşıldı, 4 gözaltı geldi. İşte Ümit Sedat Özcan'dan gelen son dakika bilgisi...
20.02.2023 13:02 - Son Güncelleme: 20.02.2023 13:19
CİNAYET ORTAYA ÇIKTI 4 GÖZALTI BİRDEN GELDİ
Müge Anlı, Ümit Sedat Özcan'ın cesedine ulaşıldığını açıkladı! 'Cinsel organına kadar kesmiş' sözleri kan dondurmuştu, 4 katil zanlısı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde...
Müge Anlı ATV canlı yayınında son dakika bilgisini açıkladı.
Müge Anlı canlı yayında acı haberi duyurdu! Ümit Sedat Özcan'ın cesedine ulaşıldı!