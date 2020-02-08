Milyoner'de izleyenleri şaşırtan 125 bin TL'lik 'Superman 2' sorusu! "Posterde Türkçe olarak hangisi yazar?"
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 8 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan 865. yeni bölümü yine izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Dünya televizyonlarının en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 865. yeni bölümüne "1980 yapımı 'Superman II' adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in, Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar?" sorusu damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yer alan sorular ve stüdyodaki yarışmacıların o sorulara verdikleri cevaplar...
08.02.2020 23:05
- Son Güncelleme: 08.02.2020 23:06
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