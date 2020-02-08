Milyoner'de izleyenleri şaşırtan 125 bin TL'lik 'Superman 2' sorusu! "Posterde Türkçe olarak hangisi yazar?"

Dünya televizyonlarının en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 865. yeni bölümüne "1980 yapımı 'Superman II' adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in, Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar?" sorusu damga vurdu.