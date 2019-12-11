MasterChef son bölüm kim kazandı? Eleme adayı kim? Cemre ve Alican sevgili mi? Güzide ifşası

MASTERCHEF'TE İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU!

Dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandığı için mavi takım oyuncuları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Güzide, Alican ve Rıfat'ın mücadele ettiği oyunda şefler yarışmacılardan Bıldırcın Dolması yapmalarını istediler. Gerilim dolu dakikaların yaşandığı bölümde en iyi yemeği yapan isim Alican oldu ve potaya gitmekten kurtuldu. Daha sonra şefler Güzide ve Rıfat'ın yemeğinin tadım yapılmayacak kadar çiğ olduğunu ve 5'er dakika ek süre verildiğini açıkladılar. Verilen ek süre sonunda şefler iki yarışmacının tabağına yeniden tadım yaptılar ve en kötü tabağı eleme potasına yolladılar. Şefler Rıfat'ın en kötü yemeği yaptığını açıkladılar ve MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Rıfat oldu.