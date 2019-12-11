MasterChef son bölüm kim kazandı? Eleme adayı kim? Cemre ve Alican sevgili mi? Güzide ifşası
MasterChef'te potaya kim gitti? Sorusu yarışmayı takip edenler tarafından merak edilmeye başladı. MasterChef'in 10 Aralık Salı günü gösterilen kısmında dokunulmazlık oyunu oynandı. Masterchef Türkiye'de bilindiği gibi geçen hafta Yasin Obuz elenen isim olmuştu. Yeni haftada Masterchef sürpriz bir dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Kırmızı ve mavi ekip arasında oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası bir takım dokunulmazlığı kazandı. Daha sonrasında kaybeden ekip oyuncuları içinde bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı ve en kötü yemeği yapan isim potaya gönderildi. İşte MasterChef'in 10 Aralık Salı günü yayınlanan kısmınde yaşananlar...
Büyük bir merakla takip edilen MasterChef yarışmasında heyecan devam ediyor. MasterChef'te dün yayınlanan bölümde dokulmazlık oyunu heyecanı vardı. Kırmızı ve mavi takım arasında oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası bir takım dokunulmazlığı kazandı. Daha sonra kaybeden takım oyuncuları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı ve en kötü yemeği yapan isim potaya gönderildi. İşte MasterChef'in 10 Aralık Salı günü yayınlanan bölümünde yaşananlar... Masterchef Cemre Uyanık ile Alican arasında ise garip bir şey var.
Masterchef dokunulmazlık oyununda şefler takım kaptanları Ekin ve Güzide dışındaki ekibi kulise aldı. Şeflere en yaratıcı ve en lezzetli, hayalleri olan bir tabak hazırlamalarını istediler. Kaptanları seçimlerinde özgür bırakan şefler, ilk 15 dakikadan sonra bombayı patlattılar. Takım kaptanlarını yukarı alıp, kulisteki yarışmacılardan birer kişiyi içeri aldılar. O kişilerden önlerindeki malzemelerle mevcut yemeği çıkarmalarını istediler.
Önce kırmızı takımdan Batuhan, mavi takımdan Rıfat geldi. Batuhan kaptanı Ekin'in ne yapmak istediğini çözmekte zorlansa da sonunda onun planlarını anlayıp yola devam etti. Karşı takımdan Rıfat ise kaptanının ne yemeği yaptığını tahmin edemedi ve bambaşka bir yola saptı. Yarışa son olarak Alican ve Cemre dahil oldu ve arkadaşlarının yarım saatte yaptıkları ile bir tabak çıkarmaya çalıştılar.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'in 10 Aralık Salı günü oynanan dokunulmazlık oyunda heyecan dolu dakikalar yaşandı. Yine bir kural değişikliği oldu ve şefler kaptanlar harici yarışmacıları dışarı çıkarttılar ve kaptanlardan istedikleri bir yemeği yapmalarını istediler. Daha sonra yemeğin ortasında kaptanlar yemeği bıraktı ve diğer yarışmacılar tamamlamaya çalıştı. Birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı oyunda dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF'TE İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU!
Dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandığı için mavi takım oyuncuları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Güzide, Alican ve Rıfat'ın mücadele ettiği oyunda şefler yarışmacılardan Bıldırcın Dolması yapmalarını istediler. Gerilim dolu dakikaların yaşandığı bölümde en iyi yemeği yapan isim Alican oldu ve potaya gitmekten kurtuldu. Daha sonra şefler Güzide ve Rıfat'ın yemeğinin tadım yapılmayacak kadar çiğ olduğunu ve 5'er dakika ek süre verildiğini açıkladılar. Verilen ek süre sonunda şefler iki yarışmacının tabağına yeniden tadım yaptılar ve en kötü tabağı eleme potasına yolladılar. Şefler Rıfat'ın en kötü yemeği yaptığını açıkladılar ve MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Rıfat oldu.