Müge Anlı Güven Bana yarışması ilk bölüme damga vuran futbol sorusu | Müge Anlı "Güven Bana" soru ve cevapları
Müge Anlı'nın sunumuyla atv'de izleyici karşısına çıkan yeni yarışma Güven Bana ilk bölümüyle ekranlara damgasını vurdu. Güven Bana'nın ilk bölümüne bir futbol sorusu damga vurdu. Müge Anlı'nın yarışmacıya yönelttiği soruda "Hangisi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş futbol takımlarının üçünde de forma giymiş futbolculardan birisidir" diye soruldu. Şıklar arasında Sergen Yalçın, Aymut Kocaman, Metin Oktay ve Rıza Çalımbay vardı. İşte sevilen sunucu Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen ve illk bölümüyle milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Güven Bana yarışmasının soru ve cevapları...
28.06.2019 09:23
- Son Güncelleme: 28.06.2019 09:31
Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız? Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasında kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. Güven Bana'da daha önce birbirini tanımayan ve ilk defa yarışma koltuğunda tanışan iki yarışmacı toplam 1.000.000 TL'lik büyük ödül için yarışıyor. Yarışmacıların kazandığı ödül miktarı arttıkça verdikleri güven sınavının heyecanı da artıyor. "Güven Bana" Müge Anlı'nın sunumuyla ilk bölümüyle atv'de izleyici karşısına çıktı. İşte Güven Bana ilk bölümü soru ve cevapları...
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