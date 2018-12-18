Müge Anlı Elif öğretmen davasında sonuç ne oldu? Vasiliği kim aldı? Müge Anlı ağladı!
ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yürekleri sızlatan davanın sonucu merakla bekleniyor. İkinci çocuğunun doğumu sırasında yaşanan sorunlar yatağa bağımlı hale gelen Elif öğretmenin eşi Zafer Gözütok, 2 milyon tazminat için eşini ve çocuklarını alıp kaçmıştı. Elif öğretmeninin vicdansız eşi Zafer Gözütok'un tüm foyası ortaya çıktı. Nişanlandığı görüntüler ortaya çıktıktan sonra herkes Elif öğretmenin vasiliğinin kimin aldığını merak ediyor. Yaşananlar karşında Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı. Peki Müge Anlı Elif öğretmen davasında sonuç ne oldu?
Şu anda 39 yaşında olan Elif öğretmen, kendisinden 9 yaş küçük olan Zafer Gözütok ile evli. Olaylar da genç kocanın Elif öğretmen için tazminat kararı çıktıktan sonra yaptıklarıyla başladı. Tazminat çıkana kadar özürlü hale gelen eşine annesinin bakmasına izin veren Zafer Gözütok, 2 milyon lira ödenince şaşırtıcı bir biçimde Elif öğretmene sahip çıktı.
ÇOCUKLARINI ALIP KAÇTI
Zafer Gözütok , Elif öğretmen ile biri 4 diğeri 8 yaşında olan çocuklarını alıp Ankara'dan Iğdır'a taşınıyor. Elif öğretmenin annesi Nedret hanım bu kararın art niyetli olduğu iddiasında. Zafer Gözütok'un para için kızını kendisinden uzaklaştırdığını ve bir daha görüştürmediğini öne sürüyor.
GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI
Elif öğretmenin annesi Nedret Hanım damadı Zafer Gözütok'un yalancı olduğunu iddia etmesi ile başlayan süreçte şoke eden bir gelişme yaşandı. Zafer Gözütok'un, bakıcı sıfatı ile bir kadın ile birlikte yaşadığı ve nişanlandığı Müge Anlı 18 Aralık canlı yayınında ortaya çıktı.