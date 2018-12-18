Müge Anlı Elif öğretmen davasında sonuç ne oldu? Vasiliği kim aldı? Müge Anlı ağladı!

Şu anda 39 yaşında olan Elif öğretmen, kendisinden 9 yaş küçük olan Zafer Gözütok ile evli. Olaylar da genç kocanın Elif öğretmen için tazminat kararı çıktıktan sonra yaptıklarıyla başladı. Tazminat çıkana kadar özürlü hale gelen eşine annesinin bakmasına izin veren Zafer Gözütok, 2 milyon lira ödenince şaşırtıcı bir biçimde Elif öğretmene sahip çıktı.