Müge Anlı DNA testi sonucu açıkladı, herkes şoke oldu! 'Pes yani, bu kadar zaman oyaladın!'

"İNŞALLAH BENİM KIZIM ÇIKAR"

Önce yayına telefonla bağlanan ardında da stüdyoya gelen Nedim Bey, bir kızı olduğunu bilmediğini söyledi. Nedim Bey'in fotoğrafını ilk kez canlı yayında gören Tuğba Özbek duygusal anlar yaşadı. Yakın çevresinin eleştirileri dolayısıyla buruk bir şekilde yayına çıkan genç kadın, annesinin sözlerine güvenemediğini bu sebeple DNA testi yapılmasını istedi. Tuğba Özbek ve Nedim Süzgün, vakit kaybetmeden kan örneği veren ve gerekli testleri yaptırdı. Nedim Süzgün: "İnşallah benim kızım çıkar. Ben çok heyecanlıyım. Süreç nasıl geçecek ben de bilmiyorum!" dedi.