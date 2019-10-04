Müge Anlı DNA sonucunu açıkladı! Son dakika bilgisine göre Gülizar Emirdağ'ın DNA sonucu...
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında beklenen DNA raporu sonucu açıklandı. 57 yaşındaki Gülizar Emirdağ, 1980 yılında Manisa Tren Garı'na bıraktığı kızını aramak için Müge Anlı canlı yayınında yardım istemişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan Sevgi Hanım, Gülizar Emirdağ'ın kızının kendisi olma ihtimali olduğunu belirtti. Bu bilgi üzerine yapılan DNA testi sonucu çıktı. 4 Ekim Müge Anlı canlı yayınında açıklanan DNA sonucuna göre Sevgi Hanım Gülizar Emirdağ'ın kızı mı? İşte Müge Anlıda son dakika gelişmesi!
04.10.2019 11:15
- Son Güncelleme: 04.10.2019 11:34
MÜGE ANLI'DAKİ DNA SONUCUNA GÖRE...
Tren garına bırakılan bebeğin Sevgi Hanım olmadığı ortaya çıktı.
MÜGE ANLI GÜLİZAR EMİRDAĞ VE SEVGİ HANIMIN DNA SONUÇLARINI AÇIKLADI! TIKLA VE İZLE
Denizli'de yaşayan 57 yaşındaki Gülizar Emirdağ, 7 aylıkken, eşi ve ailesi istemediği için Manisa'da tren istasyonuna bıraktığı kızını aramak için 39 yıl sonra ATV'nin kapısını çaldı. Kızını terk ettikten sonra, olayla ilgili haberin o dönem Yeni Asır'da yayımlandığını da Müge Anlı'nın programında açıklayan anne Emirdağ, "Çok büyük hata yaptım, her gece rüyalarıma giriyor. Evladımı bulup özür dilemek istiyorum. Hakkını helal etmesini istiyorum" demişti. Canlı yayına bağlanan Sevim Hanım, kızının kendisi olabileceğini belirtmişti.
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