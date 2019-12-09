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Kim Milyoner Olmak İster'in 849. bölümüne damga vurdu, izleyici şoke oldu! "Umarım caps'im yapılmaz dedi" ama...

Bu sezon Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyici karşısına çıkan, ekranların en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 849. bölümüyle ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'in 849.son bölümü 7 Aralık Cumartesi günü her zaman olduğunu gibi yine sosyal medyaya damgasını vurdu. 15.000 TL'lik baraj sorusunu geçenler kadar, ilk sorularda doğru cevap veremeyenler de yarışmaya yine renk kattı. İçlerinde öyle bir yarışmacı vardı ki 'Umarım caps'im yapılmaz.' sözleriyle adından söz ettirmeyi başladı. İşte Kim Milyoner Olmak İster 849.son bölüm soru ve cevapları...

09.12.2019 14:11 - Son Güncelleme: 09.12.2019 14:25
Kim Milyoner Olmak İster'in 849. bölümüne damga vurdu, izleyici şoke oldu! Umarım caps'im yapılmaz dedi ama...

Kim Milyoner Olmak İster 7 Aralık Cumartesi günü 849. bölümüyle yine milyonları Atv ekranlarına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster'in 849. bölümüne damga vurdu, izleyici şoke oldu! Umarım caps'im yapılmaz dedi ama...

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde geceye, "Belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi olan kimse, uzman anlamına gelen kelime hangisidir?" sorusu damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'in 849. bölümüne damga vurdu, izleyici şoke oldu! Umarım caps'im yapılmaz dedi ama...

Sorudan daha çok konuşulan ise yarışmacının tepkisi oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster 849.son bölüm soru ve cevapları.

Kim Milyoner Olmak İster'in 849. bölümüne damga vurdu, izleyici şoke oldu! Umarım caps'im yapılmaz dedi ama...

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Kim Milyoner Olmak İster'in 849. bölümüne damga vurdu, izleyici şoke oldu! Umarım caps'im yapılmaz dedi ama...
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