Kim Milyoner Olmak İster'in 849. bölümüne damga vurdu, izleyici şoke oldu! "Umarım caps'im yapılmaz dedi" ama...

Bu sezon Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyici karşısına çıkan, ekranların en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 849. bölümüyle ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'in 849.son bölümü 7 Aralık Cumartesi günü her zaman olduğunu gibi yine sosyal medyaya damgasını vurdu. 15.000 TL'lik baraj sorusunu geçenler kadar, ilk sorularda doğru cevap veremeyenler de yarışmaya yine renk kattı. İçlerinde öyle bir yarışmacı vardı ki 'Umarım caps'im yapılmaz.' sözleriyle adından söz ettirmeyi başladı. İşte Kim Milyoner Olmak İster 849.son bölüm soru ve cevapları...

09.12.2019 14:11 - Son Güncelleme: 09.12.2019 14:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





