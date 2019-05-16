İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyon TL ödüllü soruları | Kim Milyoner Olmak İster final sorusu

Türk televizyon tarihinin ençok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de kimisi ilk soruda elendi, kimisi ise büyük ödüller kazandı. Her yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk final sorularını sizler için derledik!