İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyon TL ödüllü soruları | Kim Milyoner Olmak İster final sorusu
Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yayınlanan her yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Her sorusu ayrı heyecan ve merak uyandıran Kim Milyoner Olmak İster, en çok da en büyük ödül olan 1 milyonluk final soruları ile konuşuluyor. Sevilen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'in final sorularını sizler için derledik! İşte başarılı sunucu Murat Yıldırım'ın sunumuyla izleyici karşısına gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 1 milyon lira ödüllü final soruları...
16.05.2019 06:23
- Son Güncelleme: 16.05.2019 07:18
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