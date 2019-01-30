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Esra Erol'da ifşa oldu! Ömer Kara meleklerle konuşuyorum dedi 4 kadınla...

Esra Erol'da canlı yayınında kan donduran olay! Meral Hanım, Esra Erol'da canlı yayınına katılıp, yardım istedi. Canlı yayında feryat eden annenin anlattıkları stüdyodaki ve ekran başındaki izleyicilerde şok etkisi yarattı.Kendisini 'Ömer Bin Hattab' olarak tanıtan Ömer Kara adında bir kişinin, meleklerle konuştuğunu iddia ederek kız Nagihan'ı kandırdığını ve 4 kadınla ilişki yaşadığını belirtti. İşte Esra Erol'da canlı yayınında yaşanan akıllara durgunluk veren hikaye...

30.01.2019 16:06 - Son Güncelleme: 30.01.2019 16:18
Esra Erol'da ifşa oldu! Ömer Kara meleklerle konuşuyorum dedi 4 kadınla...

MELEKLERLE KONUŞUYORUM DİYE KANDIRDI!

Esra Erol'da canlı yayınında kendisini 'Ömer Bin Hattab' olarak tanıtan dolandırıcının oyunları ifşa oldu...

Esra Erol'da ifşa oldu! Ömer Kara meleklerle konuşuyorum dedi 4 kadınla...

ATV'de ekrana gelen 'Esra Erol'da' programına meleklerle konuştuğu iddia edilen ve 4 kadınla çarpık bir ilişki yaşayan Ömer Kara olayı damgasını vurdu. Kızı Nagihan Durguç'un kendini 'Ömer Bin Hattab' olarak tanıtan Ömer Kara tarafından kandırıldığını söyleyen Meral Hanım, canlı yayına katılınca kan donduran detaylar bir bir ifşa oldu.

Esra Erol'da ifşa oldu! Ömer Kara meleklerle konuşuyorum dedi 4 kadınla...

"KIZIMIN HAYATI ALT ÜST OLDU"

Şu anda 36 yaşında olan kızının 5 yıldır kendisinden uzaklaşmaya başladığını söyleyen Meral Hanım, "Kızım üniversiteyi bitirdikten sonra çok güzel bir şirkette çalışmaya başladı. Ancak bir arkadaşı vasıtasıyla Ömer Kara ile tanışınca hayatı altüst oldu...

Esra Erol'da ifşa oldu! Ömer Kara meleklerle konuşuyorum dedi 4 kadınla...

MELEKLERLE İNTERNETTEN KONUŞTUĞUNU İDDİA ETTİ

Ömer Kara, manevi boyuttaki konuşmalarla, meleklerle internetten konuşmalarla, korku filmleri seyrettirerek benim kızımı içine kapalı bir hale getirdi. Onu bizden uzaklaştırmaya başladı" dedi.

Esra Erol'da ifşa oldu! Ömer Kara meleklerle konuşuyorum dedi 4 kadınla...

İnternette özel bir topluluğun olduğu ve sadece özel davetle katılınabilen bir siteden kızı Nagihan'a yazılar geldiğini söyleyen Meral Hanım, kızının kendisine "Anne melekler senin için çok güzel şeyler söylüyorlar. Sen çok sıkıntı çekmişsin ama artık bundan sonraki hayatın çok iyi olacak" dediğini söyledi.

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