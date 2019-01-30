Esra Erol'da ifşa oldu! Ömer Kara meleklerle konuşuyorum dedi 4 kadınla...
Esra Erol'da canlı yayınında kan donduran olay! Meral Hanım, Esra Erol'da canlı yayınına katılıp, yardım istedi. Canlı yayında feryat eden annenin anlattıkları stüdyodaki ve ekran başındaki izleyicilerde şok etkisi yarattı.Kendisini 'Ömer Bin Hattab' olarak tanıtan Ömer Kara adında bir kişinin, meleklerle konuştuğunu iddia ederek kız Nagihan'ı kandırdığını ve 4 kadınla ilişki yaşadığını belirtti. İşte Esra Erol'da canlı yayınında yaşanan akıllara durgunluk veren hikaye...
ATV'de ekrana gelen 'Esra Erol'da' programına meleklerle konuştuğu iddia edilen ve 4 kadınla çarpık bir ilişki yaşayan Ömer Kara olayı damgasını vurdu. Kızı Nagihan Durguç'un kendini 'Ömer Bin Hattab' olarak tanıtan Ömer Kara tarafından kandırıldığını söyleyen Meral Hanım, canlı yayına katılınca kan donduran detaylar bir bir ifşa oldu.
İnternette özel bir topluluğun olduğu ve sadece özel davetle katılınabilen bir siteden kızı Nagihan'a yazılar geldiğini söyleyen Meral Hanım, kızının kendisine "Anne melekler senin için çok güzel şeyler söylüyorlar. Sen çok sıkıntı çekmişsin ama artık bundan sonraki hayatın çok iyi olacak" dediğini söyledi.