Bir Zamanlar Çukurova'da olay yaratan Züleyha ve Demir fotoğrafı! 23.yeni bölüm

Perşembe günlerinin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 23.yeni bölümü ile 7 Mart Perşembe akşamı yine izleyici ile buluşacak. Herkes dört gözle bu aşk hikayesinde neler yaşanacağını merak ediyor. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf olay yarattı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 23.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukurova'nın üstündeki sır bulutları dağılıyor! Olayların fitili bu sefer gizli saklı yazılmış bir mektupla alevleniyor.