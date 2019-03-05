Bir Zamanlar Çukurova'da olay yaratan Züleyha ve Demir fotoğrafı! 23.yeni bölüm
7 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de 23.yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak olan Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan her geçen gün artıyor. Yeni bölüm öncesi sosyal medyada paylaşılan Demir ve Züleyha fotoğrafı çok konuşuldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 23.yeni bölümü fragmanı ve tüm detaylar.
05.03.2019 15:52
- Son Güncelleme: 05.03.2019 15:54
Perşembe günlerinin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 23.yeni bölümü ile 7 Mart Perşembe akşamı yine izleyici ile buluşacak. Herkes dört gözle bu aşk hikayesinde neler yaşanacağını merak ediyor. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf olay yarattı.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 23.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çukurova'nın üstündeki sır bulutları dağılıyor! Olayların fitili bu sefer gizli saklı yazılmış bir mektupla alevleniyor.
DİĞER GALERİLER