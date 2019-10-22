La Casa De Papel üçüncü sezonunu tamamladı. Dizinin ardından "Yeni sezon olacak mı" soruları gündeme gelmiş yönetmen Jesus Colmenar müjdeli haberi vermişti. Şimdi ise 4. sezonun ne zaman başlayacağı merak edilen konular arasında. Peki, La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak? 2019 La Casa De Papel yeni sezon tanıtım videosu yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...