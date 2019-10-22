La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak? 2019 La Casa De Papel yeni sezon tanıtım videosu yayınlandı mı?
La Casa De Papel'de 4. sezon heyecanı yaşanıyor. Büyük bir izleyici kitlesine sahip La Casa De Papel'in 4. sezonunun ne zaman yayınlanacağı, dizinin hayranları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Üçüncü sezon finalinin ardından dizinin yönetmeni müjdeli haberi vererek yeni sezonun olacağını duyurmuştu. Peki, 2019 La Casa De Papel yeni sezon tanıtım videosu yayınlandı mı? La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak?
La Casa De Papel üçüncü sezonunu tamamladı. Dizinin ardından "Yeni sezon olacak mı" soruları gündeme gelmiş yönetmen Jesus Colmenar müjdeli haberi vermişti. Şimdi ise 4. sezonun ne zaman başlayacağı merak edilen konular arasında. Peki, La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak? 2019 La Casa De Papel yeni sezon tanıtım videosu yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...
LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
La Casa de Papel ile ilgili dizinin yönetmeni Jesus Colmenar'dan açıklama geldi. Colmenar yaptığı açıklamada, 4. sezonun olacağını söyledi. Dizinin 4. sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmazken, yeni sezon çalışmalarının sürdüğü biliniyor.