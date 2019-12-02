Müge Anlı 2 Aralık son bölümünde o gerçek ortaya çıktı! 16 yaşında genç kızı kaçırıp...
atv ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert, konu ve konuklarıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Müge Anlı 2 Aralık canlı yayınında yine ilginç bir olaya tanıklık edildi. Programa katılan Ceylan Öztürk, kendisini 3 aylıkken bırakan annesini aramak için canlı yayına çıktı. Kayıp hikayesinin arkasında çarpıcı gerçekler Müge Anlı 2 Aralık'ta yayınlanan son bölümünde ortaya çıktı. İşte yaşananlar.
02.12.2019 17:19
- Son Güncelleme: 02.12.2019 17:24
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