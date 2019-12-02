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Müge Anlı 2 Aralık son bölümünde o gerçek ortaya çıktı! 16 yaşında genç kızı kaçırıp...

atv ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert, konu ve konuklarıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Müge Anlı 2 Aralık canlı yayınında yine ilginç bir olaya tanıklık edildi. Programa katılan Ceylan Öztürk, kendisini 3 aylıkken bırakan annesini aramak için canlı yayına çıktı. Kayıp hikayesinin arkasında çarpıcı gerçekler Müge Anlı 2 Aralık'ta yayınlanan son bölümünde ortaya çıktı. İşte yaşananlar.

02.12.2019 17:19 - Son Güncelleme: 02.12.2019 17:24
Müge Anlı 2 Aralık son bölümünde o gerçek ortaya çıktı! 16 yaşında genç kızı kaçırıp...

Ceylan Öztürk, annesini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına geldi.

Müge Anlı 2 Aralık son bölümünde o gerçek ortaya çıktı! 16 yaşında genç kızı kaçırıp...

Öztürk, üç aylık bebek iken ayrıldığı annesi Kadriye Hanımı arıyor. Ceylan Öztürk hiç görmediği annesi Kadriye Hanımı bulmak istiyor.

Müge Anlı 2 Aralık son bölümünde o gerçek ortaya çıktı! 16 yaşında genç kızı kaçırıp...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Kadriye Hanımın Bursa Kemalpaşa, Ormankadı mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Müge Anlı 2 Aralık son bölümünde o gerçek ortaya çıktı! 16 yaşında genç kızı kaçırıp...

Olayın arkasında yaşanan çarpıcı detaylar ise bugün canlı yayında ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayınında Öztürk'ün anneannesi bulundu. Öztürk'ün anneanesi Nefise Hanım Müge Anlı canlı yayınına telefon bağlantısı ile katıldı.

Müge Anlı 2 Aralık son bölümünde o gerçek ortaya çıktı! 16 yaşında genç kızı kaçırıp...

Nefise Hanım, kızını Ceylan Öztürk'ün babasının kaçırdığını daha sonra ise kızının hamile kaldığını belirtti.. Devamında ise Nefise Hanım, Öztürk'ün annesi ve babasının kendi yanına aldığını canlı yayında söyledi.

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