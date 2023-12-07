Melis Özge Gürdoğan Müge Anlı'da bulundu! 2 çocuğunu bırakıp 18 yaşındaki kızı kaçırmış

Geçtiğimiz gün ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına, Kocaeli'de yaşayan ve yakın zamanda 18 yaşına giren Melis Gürdoğan'ın annesi ve ablası konuk olmuştu. Canlı yayına katılan anne Emine ve ablası Zeynep, Melis Özge Gürdoğan'ın 30 yaşındaki üst kat komşuları tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Ayrıca kızını kaçırdığını iddia ettiği Mehmet Keskin'in Melis'e daha önce cinsel saldırıda bulunduğunu da belirterek Müge Anlı'dan yardım istemişti.
OTEL ARARKEN BULUNDULAR
Müge Anlı'ya gelen izleyici ihbarlarının ardından 2 çocuk babası Mehmet Keskin ve Özge'nin kimliksiz otel arayışına girdikleri öğrenildi. Bu haber üzerine emniyet güçleri harekete geçti. İkili polis merkezine getirilerek aile ile görüştürüldü.
Ancak Melis uzun süren çalışmalara rağmen kaçırılma iddialarını yalanlayarak Mehmet Keskin ile ilişkilerinin reşit olmadan önce başladığını ve onunla isteyerek gittiğini dile getirdi. Evine dönmek istemeyen Melis, "Mehmet ile ikimizi kabul ederseniz gelirim" ifadelerine de yer verdi.