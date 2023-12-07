Melis Özge Gürdoğan Müge Anlı'da bulundu! 2 çocuğunu bırakıp 18 yaşındaki kızı kaçırmış

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Geçtiğimiz gün ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına, Kocaeli'de yaşayan ve yakın zamanda 18 yaşına giren Melis Gürdoğan'ın annesi ve ablası konuk olmuştu. Canlı yayına katılan anne Emine ve ablası Zeynep, Melis Özge Gürdoğan'ın 30 yaşındaki üst kat komşuları tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Ayrıca kızını kaçırdığını iddia ettiği Mehmet Keskin'in Melis'e daha önce cinsel saldırıda bulunduğunu da belirterek Müge Anlı'dan yardım istemişti.