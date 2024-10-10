MasterChef Türkiye’de Şaşırtan Karar: Eski Yarışmacıların Dönüşü İzleyicileri İkiye Böldü
MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde eski yarışmacıların dokunulmazlık oyununa dahil edilmesi izleyiciler arasında büyük tepki çekti. Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada tartışmalar alevlendi ve birçok kişi bu durumu adaletsiz olarak değerlendirdi.
<h3> </h3>
MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde, eski yarışmacıların programa konuk olması izleyiciler arasında tartışma yarattı. Programın yayınlanan fragmanında eski yarışmacıların dokunulmazlık oyununa katılmak üzere çağrıldığı görülürken, bu durum sosyal medya platformlarında büyük tepki topladı. İzleyiciler, eski yarışmacıların oyuna dahil edilmesinin adaletsizlik olduğunu savundu.
Bu akşam İstanbul Kemerburgaz'da çekilen bölümde, eski yarışmacıların dokunulmazlık oyununda yer alacağı açıklandı. Bu gelişme, MasterChef Türkiye izleyicileri tarafından sosyal medya platformlarında eleştirildi.
Programın sıkı takipçileri, eski yarışmacıların varlığının mevcut yarışmacılar üzerinde baskı oluşturacağını ve oyun dengesini bozacağını belirtti.