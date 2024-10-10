MasterChef Türkiye’de Şaşırtan Karar: Eski Yarışmacıların Dönüşü İzleyicileri İkiye Böldü

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde, eski yarışmacıların programa konuk olması izleyiciler arasında tartışma yarattı. Programın yayınlanan fragmanında eski yarışmacıların dokunulmazlık oyununa katılmak üzere çağrıldığı görülürken, bu durum sosyal medya platformlarında büyük tepki topladı. İzleyiciler, eski yarışmacıların oyuna dahil edilmesinin adaletsizlik olduğunu savundu.