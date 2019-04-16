Leke dizisi nerede çekiliyor? Leke oyuncuları kimler?
Kanal D ekranlarında Leke dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Şimdi izleyiciler merakla Leke dizisinin oyuncuları kimler sorusuna yanıt arıyor. Peki, Leke dizisinin konusu ne? İşte diziye dair merak edilen detaylar...
BURAK SEVİNÇ - CEM YENİLMEZ
Kendinden emin, dikkat çekici, itibar sahibi, genç ve bekâr bir iş insanı. Marine Holding'in CEO Yardımcısı. Dışarıdan oldukça mesafeli görünen biri. Duygusallıkla uzaktan yakından bağı olan hiçbir şeyden hoşlanmıyor. Aile tanımına inanmıyor. Aşka inanmıyor. Kadınlara güvenmiyor. Bütün hayatı işi. Başarılı olmak onun için her şeyden daha önemli. Kazanmak hayattaki tek amacı. Ve bu kazanma hırsı aslında çok da parayla ilgili değil. Çünkü zaten yeterince zengin. Kazanmak, artık onda önüne geçemediği ve çok kolay becerebildiği bir alışkanlık haline gelmiş. Cem'in kendine kurduğu bu dünya karşısına Yasemin'in çıkmasıyla alt üst oluyor. Çünkü Yasemin tanıdığı hiçbir kadına benzemiyor ve Cem'in bütün ezberini bozuyor.
MELİS SEZEN - YASEMİN ADIVAR
Güzel, zarif, duru bir kadın Yasemin. Onunla aynı ortamda bulunup da onu fark etmemek mümkün değil. Güzel olmanın da ötesinde onu farklı kılan şey duruşu. Yasemin kendi doğruları ile yaşayan, dürüst, sözünü sakınmayan, inandığı şeyi sonuna kadar savunan, çalışkan, inatçı, kararlı genç bir kadın. Kardeşi Murat ile birlikte yetimhanede büyümüş. Murat'ın kulakları duymuyor. Murat'ın velayetini almak için uğraşıyor. Bir yandan da Murat'ın ameliyatı için para biriktiriyor. Hukuk okuyor ve aynı zamanda bir organizasyon şirketinde çalışıyor. Yetimhaneye geldiği gün tanıştığı Şirin hayattaki en yakın dostu.
ŞİRİN ACAR - TUĞÇE AÇIKGÖZ
Sempatik, güzel bir kız. Yasemin'in yetiştirme yurdundan en yakın arkadaşı. Bilerek hiç kimseye kötülük yapmıyor. Ama zorda kalırsa da kendi çıkarını düşünüyor. Yasemin kadar akıllı, eğitimli ya da donanımlı değil. Bulabildiği tek iş Serpil'in şirketindeki stant mankenliği işi...
ARDA YENİLMEZ - SELAHATTİN PAŞALI
Delifişek, asi, kibirli, öfkeli genç bir adam. Özel bir üniversitede yıllardır iktisat öğrencisi. Halası Ferhan, Arda'ya annelik yapmış. Arda abisi Cem'in gölgesinde kalarak büyümüş. Zaman geçtikçe Cem'in başarılarının, karakterinin, gücünün altında ezilmiş. Abisinin yanında kendini bir hiç gibi hissediyor. Bu yüzden abisine karşı hep öfkeli.