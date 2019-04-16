Leke dizisi nerede çekiliyor? Leke oyuncuları kimler?

BURAK SEVİNÇ - CEM YENİLMEZ

Kendinden emin, dikkat çekici, itibar sahibi, genç ve bekâr bir iş insanı. Marine Holding'in CEO Yardımcısı. Dışarıdan oldukça mesafeli görünen biri. Duygusallıkla uzaktan yakından bağı olan hiçbir şeyden hoşlanmıyor. Aile tanımına inanmıyor. Aşka inanmıyor. Kadınlara güvenmiyor. Bütün hayatı işi. Başarılı olmak onun için her şeyden daha önemli. Kazanmak hayattaki tek amacı. Ve bu kazanma hırsı aslında çok da parayla ilgili değil. Çünkü zaten yeterince zengin. Kazanmak, artık onda önüne geçemediği ve çok kolay becerebildiği bir alışkanlık haline gelmiş. Cem'in kendine kurduğu bu dünya karşısına Yasemin'in çıkmasıyla alt üst oluyor. Çünkü Yasemin tanıdığı hiçbir kadına benzemiyor ve Cem'in bütün ezberini bozuyor.