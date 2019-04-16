Leke 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasemin'in en zor sınavı!
Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Leke dizisi izleyicilerin dikkatini çekti. Heyecan dolu ilk bölümün ardından izleyiciler Leke 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.
16.04.2019 21:01
- Son Güncelleme: 16.04.2019 21:01
LEKE KONUSU
Yasemin'in hikâyesi Almanya'da başlamış, hayatın iniş çıkışları içinde kendini yetiştirme yurdunda bulmuştur. Ancak yaşamaktan korkmamış, hukuk fakültesine girmeyi başarmıştır. Artık hem okuyup hem de çalışmaktadır. Hayattaki tek amacı, babaları farklı olduğu için yetiştirme yurdunda büyüyen işitme engelli kardeşinin velayetini almaktır. Bir yandan da kardeşi Murat'ın ameliyatı için para biriktirmektedir.
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