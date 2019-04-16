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Leke 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasemin'in en zor sınavı!

Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Leke dizisi izleyicilerin dikkatini çekti. Heyecan dolu ilk bölümün ardından izleyiciler Leke 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

16.04.2019 21:01 - Son Güncelleme: 16.04.2019 21:01
Leke 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasemin'in en zor sınavı!

İlk bölümüyle salı akşamı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Leke izleyicileri ekran başına kitledi. Şimdi izleyiciler merakla Leke 2. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Leke 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasemin'in en zor sınavı!

LEKE 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yasemin'in patronu Serpil'in sahibi olduğu organizasyon şirketi, Marine Marine Holding'in lansman gecesini düzenlemektir. Yasemin bu gecede hayatının en zor sınavıyla karşı karşıya gelecektir.

Leke 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasemin'in en zor sınavı!

Marine Marine Holding'in lansman gecesinde yaşanan olaylar Cem ve Yasemin'i karşı karşıya getirir.

Leke 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasemin'in en zor sınavı!

LEKE KONUSU

Yasemin'in hikâyesi Almanya'da başlamış, hayatın iniş çıkışları içinde kendini yetiştirme yurdunda bulmuştur. Ancak yaşamaktan korkmamış, hukuk fakültesine girmeyi başarmıştır. Artık hem okuyup hem de çalışmaktadır. Hayattaki tek amacı, babaları farklı olduğu için yetiştirme yurdunda büyüyen işitme engelli kardeşinin velayetini almaktır. Bir yandan da kardeşi Murat'ın ameliyatı için para biriktirmektedir.

Leke 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasemin'in en zor sınavı!

Cem, varlıklı bir ailenin iki çocuğundan büyük olanıdır. Çocukken annesi Belkıs ve babasını ayrı düşüren, hayatlarını alt üst eden bir olaya tanık olmuştur... Cem; işinde başarılı, parlak bir adam olur. Ancak geçmişte yaşananlar yüzünden kadınlara mesafeli ve güvensizdir.

Leke 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasemin'in en zor sınavı!

Yasemin ve Cem'in hayatı; Cem'in şirketinin organizasyon gecesinde yaşanan bir olayla kesişir. İki kırık kalp, iki yaralı ruh… Karanlık sırların, ihtirasların, entrikaların arasında yeşermeye çalışan saf bir aşk… Gurur mu galip gelecek aşk mı?

Leke 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasemin'in en zor sınavı!
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