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Dexter Resurrection ne zaman çıkacak, hangi platformda? Dexter Resurrection oyuncu kadrosu!

Dexter hayranlarının takip ettiği serinin bir yenisi geliyor. Orijinal dizinin devamı olan Dexter: Resurrection, Michael C. Hall'u bir kez daha başrolünde izleyiciyle buluşturuyor. Dexter: Resurrection ne zaman çıkacak? Hangi platformda yayınlanacak? İşte merak edilenler…

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 12:39 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 12:39
Dexter Resurrection ne zaman çıkacak, hangi platformda? Dexter Resurrection oyuncu kadrosu!

1991 yapımı Dexter dizisi, yıllar geçmesine rağmen seyircisi tarafından birçok kez izleniyor. İlk kez yayınlandığı günden bu yana büyük bir hayran kitlesi oluşturan dizi, takipçileri tarafından sürekli olarak devam edip etmeyeceği yönünde merakla bekleniyor. Peki Dexter Resurrection ne zaman çıkacak, hangi platformda? Dexter Resurrection oyuncu kadrosunda kimler var? İşte seri hakkında bilgiler…

Dexter Resurrection ne zaman çıkacak, hangi platformda? Dexter Resurrection oyuncu kadrosu!

Dexter Resurrection ne zaman çıkacak?

Dexter: Resurrection için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmasa da dizinin yapımcısı Clyde Phillips, daha önce yaptığı açıklamada dizinin Haziran ayında izleyiciyle buluşacağını duyurmuştu.

Dexter Resurrection ne zaman çıkacak, hangi platformda? Dexter Resurrection oyuncu kadrosu!

Dexter Resurrection hangi platformda yayınlanacak?

Günümüzde geçen hikayesiyle Dexter: Resurrection, Paramount+ with Showtime platformunda yayınlanacak.

Dexter Resurrection ne zaman çıkacak, hangi platformda? Dexter Resurrection oyuncu kadrosu!

Dexter Resurrection oyuncu kadrosu

Michael C. Hall: Dexter Morgan rolünde

David Zayas: Angel Batista rolünde

Jack Alcott: Harrison Morgan rolünde

James Remar: Harry Morgan rolünde

Dexter Resurrection ne zaman çıkacak, hangi platformda? Dexter Resurrection oyuncu kadrosu!

Uma Thurman: Charley rolünde

Peter Dinklage: Leon Prater rolünde

Nimet Kamara: Ntare Mwine rolünde

Kadia Saraf: Dedektif Claudette Wallace rolünde

Dominic Fumusa: Dedektif Melvin Oliva rolünde

Emilia Suárez: Elsa Rivera rolünde

(Kaynak: Sosyal medya)