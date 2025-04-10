Dexter Resurrection ne zaman çıkacak, hangi platformda? Dexter Resurrection oyuncu kadrosu!

1991 yapımı Dexter dizisi, yıllar geçmesine rağmen seyircisi tarafından birçok kez izleniyor. İlk kez yayınlandığı günden bu yana büyük bir hayran kitlesi oluşturan dizi, takipçileri tarafından sürekli olarak devam edip etmeyeceği yönünde merakla bekleniyor. Peki Dexter Resurrection ne zaman çıkacak, hangi platformda? Dexter Resurrection oyuncu kadrosunda kimler var? İşte seri hakkında bilgiler…
Dexter Resurrection ne zaman çıkacak?
Dexter: Resurrection için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmasa da dizinin yapımcısı Clyde Phillips, daha önce yaptığı açıklamada dizinin Haziran ayında izleyiciyle buluşacağını duyurmuştu.
Dexter Resurrection hangi platformda yayınlanacak?
Günümüzde geçen hikayesiyle Dexter: Resurrection, Paramount+ with Showtime platformunda yayınlanacak.
Dexter Resurrection oyuncu kadrosu
Michael C. Hall: Dexter Morgan rolünde
David Zayas: Angel Batista rolünde
Jack Alcott: Harrison Morgan rolünde
James Remar: Harry Morgan rolünde
Uma Thurman: Charley rolünde
Peter Dinklage: Leon Prater rolünde
Nimet Kamara: Ntare Mwine rolünde
Kadia Saraf: Dedektif Claudette Wallace rolünde
Dominic Fumusa: Dedektif Melvin Oliva rolünde
Emilia Suárez: Elsa Rivera rolünde
(Kaynak: Sosyal medya)