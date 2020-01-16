Kurtlar Vadisi'nin çok özel set fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı! İşte kimsenin görmediği o kareler

Türk dizi tarihinin sevilen yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi bir döneme damgasını vurdu. Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin her bölümü izleyiciler tarafından heyecanla izleniyordu. Her bir karakteriyle dikkat çeken dizinin set fotoğrafları ortaya çıktı. İşte kimsenin görmediği o kareler...