Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

Dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü ile ekranlara geldi.

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde, yarışmaya katılan Hüseyin Görücü hayat hikayesi ve başarılı performansıyla geceye damgasını vurdu. Yarışmacı 500 bin TL değerindeki soruyu da açtırmaya hak kazandı.

Doğuştan işitme engelli olan Hüseyin Görücü, ailesinin de işitme engelli olduğunu ifade etti. Zorluklarla mücadele ederek futbol antrenörü olduğunu belirten Görücü, "Toplumda eşitiz, umarım herkes bir gün işaret dilini öğrenir" dedi.