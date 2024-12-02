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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

ATV'nin her bölümüyle ilgi gören yarışması Kim Milyoner Olmak İster Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde, yarışmaya katılan işitme engelli Hüseyin Görücü, başarısıyla herkesi etkiledi. 500 bin TL değerindeki soruda çekilme kararı alan Görücü yarışmaya veda etti. Yarışmaya işitme engeli olamasına rağmen katılan Görücü, azmi ve gayretiyle hem Oktay Kaynarca'nın hemde izleyenlerin gönüllerini fethetti. Ayrıca yarışmacının bir de mesajı vardı. Görücü, "Toplumda eşitiz, umarım herkes bir gün işaret dilini öğrenir" dedi. İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damgasını vuran o anlar...

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 00:30 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 00:34
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

Dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü ile ekranlara geldi.

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde, yarışmaya katılan Hüseyin Görücü hayat hikayesi ve başarılı performansıyla geceye damgasını vurdu. Yarışmacı 500 bin TL değerindeki soruyu da açtırmaya hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

Ancak yarışmacı karşısına çıkan Osmanlı devleti sorusunda yarışmadan çekilme kararı aldı.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

Doğuştan işitme engelli olan Hüseyin Görücü, ailesinin de işitme engelli olduğunu ifade etti. Zorluklarla mücadele ederek futbol antrenörü olduğunu belirten Görücü, "Toplumda eşitiz, umarım herkes bir gün işaret dilini öğrenir" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

Yarışmaya katılan Hüseyin Görücü isimli yarışmacı, ilk baraj sorularını kolaylıkla geçti ve ikinci baraj sorusuna kadar geldi.

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...

SON DAKİKA