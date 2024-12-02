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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!
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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 00:33 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 00:33

ATV'nin her bölümüyle ilgi gören yarışması Kim Milyoner Olmak İster Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde, yarışmaya katılan işitme engelli Hüseyin Görücü, başarısıyla herkesi etkiledi. 500 bin TL değerindeki soruda çekilme kararı alan Görücü yarışmaya veda etti. Yarışmaya işitme engeli olamasına rağmen katılan Görücü, azmi ve gayretiyle hem Oktay Kaynarca'nın hemde izleyenlerin gönüllerini fethetti. Ayrıca yarışmacının bir de mesajı vardı. Görücü, "Toplumda eşitiz, umarım herkes bir gün işaret dilini öğrenir" dedi. İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damgasını vuran o anlar...

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