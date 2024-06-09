Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı sorusu! Kenan İmirzalıoğlu sordu yarışmacı soğuk terler döktü! Ayşe Teyze'nin kaybolan Maviş'i...

ATV'nin ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi 9 Haziran Pazar günü de yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan İlay Karataş isimli yarışmacı yarışmada başarılı bir performans sergiledi. İkinci baraj sorusunu da başarıyla geçen yarışmacının karşısına Müge Anlı sorusu çıktı. Yarışmacı soru karşısında soğuk terler dökerken Müge Anlı'yı izleyenler sorunun cevabını çoktan verdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Müge Anlı sorusu...