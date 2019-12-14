Kim Milyoner Olmak İster 14 Aralık bölümü tek parça izle | 851. bölüm 14.12.2019 23:47

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında 851. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'deki sorular yine çok konuşuldu. Kim Milyoner Olmak İster 14 Aralık izle seçeneği takvim.com.tr'de.

PROGRAMIN FORMATI HAKKINDA

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halükarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?