Kim Milyoner Olmak İster'deki Arda Ayten'in 1 milyonluk sorusu ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen cevap...

Murat Yıldırım'ın sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster 834. bölümünde genç yarışmacı Arda Ayten geceye damgasını vurdu. Genç yarışmacı, 125 bin ve 250 bin lira değerindeki soruları joker kullanmadan bilerek 1 milyon değerinde soruya ulaştı. Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı. Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak?

14.07.2019 11:46 - Son Güncelleme: 14.07.2019 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





