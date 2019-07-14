Kim Milyoner Olmak İster'deki Arda Ayten'in 1 milyonluk sorusu ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen cevap...
Murat Yıldırım'ın sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster 834. bölümünde genç yarışmacı Arda Ayten geceye damgasını vurdu. Genç yarışmacı, 125 bin ve 250 bin lira değerindeki soruları joker kullanmadan bilerek 1 milyon değerinde soruya ulaştı. Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı. Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak?
Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten'in 1 milyonluk sorusu ne zaman yayınlanacak? Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 834. bölümde yarışan 19 yaşındaki Arda Ayten, 11 soruya da doğru yanıt vererek 1 milyonluk soruyu görme hakkı kazandı. Ancak bölüm sonunda süre yetmeyince 1 milyonluk soru bir sonraki bölüme kaldı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? 2019 Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar....
ARDA AYTEN'İN 1 MİLYONLUK SORUSU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından "Milyonluk soruyu açacak yarışmacıyı sezon sonuna sakladık" açıklamasında bulundu.
Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümleri Pazartesi ve Cumartesi günleri yayınlanıyordu. Milyonluk soru yeni sezon bölümünde açıklanacak.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'dEKİ ARDA AYTEN'İN HAYAT HİKAYESİ! - VİDEO İÇİN TIKLAYIN