Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 1 milyon TL'lik final soruları | Milyoner'de kimsenin bilemediği sorular...
Atv'de yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak ister ilgiyle takip ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında kimsenin bilemediği 1 milyon TL'lik final soruları sizler için derledik. İşte Milyoner'e damga vuran 1 milyon TL'lik final soruları...
28.02.2019 00:04
- Son Güncelleme: 28.02.2019 00:05
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını izlemeyen neredeyse yoktur. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de kimisi ilk soruda elendi, bazı yarışmacılar yüksek ödüller kazandı. Televizyon başında izleyenler "Ben bilirdim o soruyu" dedi.
İşte 1 milyon TL'lik sorular...
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