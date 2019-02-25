Youtuber Murat Engin Ekin (MuratAbiGF) Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde! Murat Engin Ekin kimdir?
Kim Milyoner Olmak İster 25 Şubat yeni bölümüyle yine milyonları ekrana kilitledi. Murat Yıldırım'ın sunumuyla izlediğimiz, Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüne bu hafta ünlü Youtuber Murat Engin Ekin damga vurdu. MuratAbiGF adıyla bilinen Murat Engin Ekin, takıldığı bir soruda yanlış cevap vermekten çok korktu! İşte Youtuber Murat Engin Ekin'in takıldığı o soru ve Kim Milyoner Olmak İster 25 Şubat yeni bölüm soru ve cevapları...
25.02.2019 23:31
- Son Güncelleme: 25.02.2019 23:50
Türkiye'nin en çok kazandıran ve en çok izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 25 Şubat yeni bölümüyle ekranlara damga vurdu. Milyoner'in yeni bölümüne bu hafta damga vuran isim ise ünlü Youtuber Murat Engin Ekin oldu. İşte MuratAbiGF adıyla bilinen Murat Engin Ekin dahil yarışmanın tüm soru ve cevapları...
DİĞER GALERİLER