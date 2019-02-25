Youtuber Murat Engin Ekin (MuratAbiGF) Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde! Murat Engin Ekin kimdir?

Türkiye'nin en çok kazandıran ve en çok izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 25 Şubat yeni bölümüyle ekranlara damga vurdu. Milyoner'in yeni bölümüne bu hafta damga vuran isim ise ünlü Youtuber Murat Engin Ekin oldu. İşte MuratAbiGF adıyla bilinen Murat Engin Ekin dahil yarışmanın tüm soru ve cevapları...