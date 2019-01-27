Kim Milyoner Olmak İster 799. son bölüme damga vuran "Cumhuriyet ilan edildiğinde Atatürk kaç yaşındaydı?" sorusu

Kim Milyoner Olmak İster 799. son bölümde yarışmacı Atatürk sorusunu bilemeyip iki joker hakkını da kullanınca, gecenin en konuşulan ismi oldu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SON BÖLÜMDE SORULAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SORUSU - TIKLA