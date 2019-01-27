Kim Milyoner Olmak İster 799. son bölüme damga vuran "Cumhuriyet ilan edildiğinde Atatürk kaç yaşındaydı?" sorusu
Murat Yıldırım'ın sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster 799. bölüm dün akşam Atv ekranlarına geldi. Başarılı sunucu yarışmacıya "Cumhuriyet ilan edildiğinde Atatürk kaç yaşındaydı?" sorusunu yöneltti. Kendisine yöneltilen 5. soruya cevap vermekte zorlanan yarışmacı 2 jokerini birden kullandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster 799. bölüm tüm soru ve cevapları...
27.01.2019 13:27 - Son Güncelleme: 27.01.2019 14:01
Kim Milyoner Olmak İster 799. son bölümde yarışmacı Atatürk sorusunu bilemeyip iki joker hakkını da kullanınca, gecenin en konuşulan ismi oldu.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER SON BÖLÜMDE SORULAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SORUSU - TIKLA
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