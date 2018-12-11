Kim Milyoner Olmak İster 792. bölümün en zor sorusu! 11 Aralık 2018, Salı

Kim Milyoner Olmak İster 792. yeni bölüm dün akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster 792. son bölümde yine geceye damga vuran anlar yaşandı. Gecenin sorusu, "Hangisi, 2. Dünya Savaşı'ndaki iki gruptan biri olan 'Mihver Devletleri'nden biri değildir."