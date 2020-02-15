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Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk final sorusu | Milyoner final soruları ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster, 15 Şubat Cumartesi yeni bölümüyle Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında olacak. Kim Milyoner Olmak İster, dünyanın en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışmalarından biri. Yıllardır milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar birbiri ardına gelen sorulara doğru yanıtlar vererek 1 milyonluk büyük ödülü kazanmaya çalışıyor. Kim Kim Milyoner Olmak İster'e henüz ilk soruda veda ederken kimileri ise 1 milyonluk final sorusuna kadar ulaşabiliyor. Kim Milyoner Olmak İster'in final sorularından bazılarını sizler için derledik. İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorular ve cevapları.

15.02.2020 06:40 - Son Güncelleme: 15.02.2020 06:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





