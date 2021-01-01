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İstanbul'u koruyan Akıncı geliyor! İşte merakla beklenen Akıncı'nın oyuncu kadrosu...

Atv'nin milyonları ekrana kilitleyecek olan yeni dizisi Akıncı bugün ilk bölümüyle ekranlara merhaba diyecek. Fragmanlarıyla büyük ilgi gören ve adından söz ettiren Akıncı, Türkiye'nin ilk süper kahramanı olacak. 1'inci bölümü ile izleyiciyle buluşacak olan Akıncı ile ilgili birçok konu merak ediliyor. Köklerini Osmanlı'dan alan kahramanın zorlu mücadelesi nefesleri kesecek. Peki Akıncı kim? Akıncı dizisinin konusu ne? Akıncı dizisinin oyuncuları kim? İlk bölümü bu akşam saat 20.00'de Atv'de yayınlanacak Akıncı ile ilgili merak edilenler...

01.01.2021 08:01 - Son Güncelleme: 01.01.2021 08:37
İstanbul'u koruyan Akıncı geliyor! İşte merakla beklenen Akıncı'nın oyuncu kadrosu...

Atv'nin yeni dizisi Akıncı yayınlanan fragmanlarıyla daha başlamadan büyük ilgi görmüştü. Beklenen gün geldi. Akıncı 1. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor.

Kim bu Akıncı? Köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin fragmanındaki aksiyon dolu sahneler oldukça dikkat çekti.

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İstanbul'u koruyan Akıncı geliyor! İşte merakla beklenen Akıncı'nın oyuncu kadrosu...

Akıncı 1. bölüm ile suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister.

İstanbul'u koruyan Akıncı geliyor! İşte merakla beklenen Akıncı'nın oyuncu kadrosu...

Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur.

İstanbul'u koruyan Akıncı geliyor! İşte merakla beklenen Akıncı'nın oyuncu kadrosu...

Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir.

İstanbul'u koruyan Akıncı geliyor! İşte merakla beklenen Akıncı'nın oyuncu kadrosu...

Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır.

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