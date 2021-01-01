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İstanbul'u koruyan Akıncı geliyor! İşte merakla beklenen Akıncı'nın oyuncu kadrosu...

Atv'nin milyonları ekrana kilitleyecek olan yeni dizisi Akıncı bugün ilk bölümüyle ekranlara merhaba diyecek. Fragmanlarıyla büyük ilgi gören ve adından söz ettiren Akıncı, Türkiye'nin ilk süper kahramanı olacak. 1'inci bölümü ile izleyiciyle buluşacak olan Akıncı ile ilgili birçok konu merak ediliyor. Köklerini Osmanlı'dan alan kahramanın zorlu mücadelesi nefesleri kesecek. Peki Akıncı kim? Akıncı dizisinin konusu ne? Akıncı dizisinin oyuncuları kim? İlk bölümü bu akşam saat 20.00'de Atv'de yayınlanacak Akıncı ile ilgili merak edilenler...

01.01.2021 08:01 - Son Güncelleme: 01.01.2021 08:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





