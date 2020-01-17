Hercai'nin o ismi Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı! Öğrenenler şaşkına döndü
Şener Şen'in kardeşinin Hercai'de rol alan o isim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. İnci Şen, 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Usta oyuncu Şener Şen'in kız kardeşidir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. ... İnci Şen, 1.60 metre boyunda ve 69 kilodur. İşte ünlülerin görünce hayrete düşürecek akrabalıkları.
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından biri olan Şener Şen, doğum günü dolayısıyla en çok arananlar arasında... Eşkıya, Züğürt Ağa, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Tosun Paşa, Davaro, Banker Bilo, Şabanoğlu Şaban gibi hala hafızalardan silinmeyen yüzlerce filmde rol alan Şener Şen, özellikle usta oyuncu Kemal Sunal'la rol aldıkları filmlerde büyük işler ortaya çıkarmıştı. Doğum günü nedeniyle Şener Şen hakkında araştırma yapanlar Şener Şen'in kardeşinin Hercai'de rol aldığını öğrenince şaştı kaldı. Peki Hercai'de rol alan Şener Şen'in kardeşi olan o isim kim?