Hercai dizisinde Sultan'la ilgili büyük sır ne? İşte Hercai yeni bölümden şok olacağınız bilgiler!
Atv ekranlarında Cuma günleri fırtınalar estiren Hercai'de tüm sırlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Reytingleri altüst eden Hercai yeni bölümde neler olacak? Miran, Reyyan'a olan aşkının artık farkındadır ancak Reyyan bu durum karşısında aşkı mı seçecek yoksa intikamı mı? Hercai gelecek bölümlerde ise şok eden gerçek ortaya çıkacak! İşte Hercai yeni bölümden çok özel ipuçları...
Hercai 8. yeni bölüm heyecanla bekleniyor! Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Hercai yeni bölüm için saatler kaldı. Peki, Hercai'de ne olacak? İntikamdan doğan aşk hikayesinde işler tersine dönüyor. Şadoğulları'ndan intikam almak için kızları Reyyan'ın canını acıtan Miran, hiç beklemediği bir şekilde aşık oluyor. Miran'a aşık olan Reyyan, kendisine yapılan haksızlık ve ihanet karşısında ne yapacak? Bu sırada Hercai gelecek bölümde Miran'ın nikahlı karısı olan Gönül'ün annesi Sultan hakkında şok gelişmeler yaşanacak!
HERCAİ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! - TIKLA
Ve intikam almak için büyüyen Miran, kalbiyle aklı arasında gidip gelirken, silahını neden Reyyan'ın babasına, Hazar Şadoğlu'na çeviriyor?
HERCAİ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! - TIKLA