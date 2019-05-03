Hercai dizisinde Sultan'la ilgili büyük sır ne? İşte Hercai yeni bölümden şok olacağınız bilgiler!

Hercai 8. yeni bölüm heyecanla bekleniyor! Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Hercai yeni bölüm için saatler kaldı. Peki, Hercai'de ne olacak? İntikamdan doğan aşk hikayesinde işler tersine dönüyor. Şadoğulları'ndan intikam almak için kızları Reyyan'ın canını acıtan Miran, hiç beklemediği bir şekilde aşık oluyor. Miran'a aşık olan Reyyan, kendisine yapılan haksızlık ve ihanet karşısında ne yapacak? Bu sırada Hercai gelecek bölümde Miran'ın nikahlı karısı olan Gönül'ün annesi Sultan hakkında şok gelişmeler yaşanacak!

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