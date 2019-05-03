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Hercai dizisinde Sultan'la ilgili büyük sır ne? İşte Hercai yeni bölümden şok olacağınız bilgiler!

Atv ekranlarında Cuma günleri fırtınalar estiren Hercai'de tüm sırlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Reytingleri altüst eden Hercai yeni bölümde neler olacak? Miran, Reyyan'a olan aşkının artık farkındadır ancak Reyyan bu durum karşısında aşkı mı seçecek yoksa intikamı mı? Hercai gelecek bölümlerde ise şok eden gerçek ortaya çıkacak! İşte Hercai yeni bölümden çok özel ipuçları...

03.05.2019 15:41 - Son Güncelleme: 03.05.2019 15:41
Hercai dizisinde Sultan'ın yalnızca iki kişinin bildiği bir oğlu var! İşte Hercai yeni bölümden şok olacağınız bilgiler!

Hercai 8. yeni bölüm heyecanla bekleniyor! Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Hercai yeni bölüm için saatler kaldı. Peki, Hercai'de ne olacak? İntikamdan doğan aşk hikayesinde işler tersine dönüyor. Şadoğulları'ndan intikam almak için kızları Reyyan'ın canını acıtan Miran, hiç beklemediği bir şekilde aşık oluyor. Miran'a aşık olan Reyyan, kendisine yapılan haksızlık ve ihanet karşısında ne yapacak? Bu sırada Hercai gelecek bölümde Miran'ın nikahlı karısı olan Gönül'ün annesi Sultan hakkında şok gelişmeler yaşanacak!

HERCAİ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! - TIKLA

HERCAİ 7. SON BÖLÜM FULL TEK PERÇA İZLE - TIKLA

Hercai dizisinde Sultan'ın yalnızca iki kişinin bildiği bir oğlu var! İşte Hercai yeni bölümden şok olacağınız bilgiler!

Reyyan'ı kurtarmak için her yolu deneyen Miran Aslanbey, Reyyan'ın "Burada olan burada kalacak" sözüyle yıkılır! Reyyan'ın, Azat'tan gelen evlilik teklifini kabul etmesiyle iki konakta da işler iyice karışıyor!

Hercai dizisinde Sultan'ın yalnızca iki kişinin bildiği bir oğlu var! İşte Hercai yeni bölümden şok olacağınız bilgiler!

Bir yanda oğullarını Reyyan'la evlendirmek istemeyen Handan ve Cihan Şadoğlu, diğer tarafta ise her geçen gün Miran'ı elinden kaybeden Azize Aslanbey! Tüm bu karmaşa içinde Miran'ın yolu küçük Gül ile kesişiyor.

Hercai dizisinde Sultan'ın yalnızca iki kişinin bildiği bir oğlu var! İşte Hercai yeni bölümden şok olacağınız bilgiler!

Şadoğlu Konağı'nda da yine gergin anlar var! Bir yanda dedesi Nasuh Şadoğlu'na karşı duran Azad, diğer yanda ortalığı karıştırmak için yine oyunlar peşindeki Yaren!

Hercai dizisinde Sultan'ın yalnızca iki kişinin bildiği bir oğlu var! İşte Hercai yeni bölümden şok olacağınız bilgiler!

Ve intikam almak için büyüyen Miran, kalbiyle aklı arasında gidip gelirken, silahını neden Reyyan'ın babasına, Hazar Şadoğlu'na çeviriyor?

HERCAİ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! - TIKLA

HERCAİ 7. SON BÖLÜM FULL TEK PERÇA İZLE - TIKLA

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