Finali ifşa olan Yalı Çapkını dizisinde flaş ayrılık! Fuat'ın ardından o da pılını pırtını topladı! Kazım, Suna, Ferit derken meğer...
Yalı Çapkını dizisindeki flaş gelişme sosyal medyayı salladı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin son bölümüne Fuat'ın ölümü damga vurdu. Doğukan Polat son bölümün ardından diziden ayrıldı. Bu kez yeni bir ayrılık gündemde. Ünlü oyuncunun o hareketi 'Veda' yorumunu da beraberinde getirdi. Peki diziden kim ayrılacak? İşte detaylar...
22.05.2023 10:38 - Son Güncelleme: 22.05.2023 10:38
Yalı Çapkını dizisindeki ünlü oyuncunun sosyal medyadaki son hamlesi kafaları karıştırdı. Öyle ki hemen oyuncunun diziden ayrılacağı düşünüldü. Kazım, Suna, Ferit derken meğer...
Fuat karakterini canlandıran Doğukan Polat'ın vedasının ardından bu kez de Hattuç Hala'yı canlandıran Şerif Sezer'in gideceği konuşuluyor.
Sezer, sosyal medyada Yalı Çapkını dizisinin resmi hesabını takibi bıraktı. Instagram'da, dizisinin sayfasını takip etmeyen oyuncu oldukça şaşırttı.