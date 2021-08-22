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Ferit ve Ayşe’nin arası Baha yüzünden açılıyor! İşte Kalp Yarası 8. bölümden ipuçları...

Ferit ve Ayşe'nin arası Baha yüzünden açılıyor! Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın paylaştığı Kalp Yarası, yayınlanan son bölümü ile milyonları ekran başına kilitledi. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, yeni bölüm fragmanıyla ise heyecanı kat kat arttırdı. Kalp Yarası'nın 8. bölümüne dair detaylar da ortaya çıktı. İşte Kalp Yarası 8. bölümden ipuçları...

22.08.2021 01:52 - Son Güncelleme: 22.08.2021 01:52
Ferit ve Ayşe’nin arası Baha yüzünden açılıyor! İşte Kalp Yarası 8. bölümden ipuçları...

Ayşe ve Ferit arasında buzlar erimeye başlamışken Baha konağa şoför olarak gelir ve Ayşe'nin dünyası bir anda tepetaklak olur.

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Ferit ve Ayşe’nin arası Baha yüzünden açılıyor! İşte Kalp Yarası 8. bölümden ipuçları...

Ayşe, Baha'nın bir an önce gitmesini isterken bunun hiç de kolay olmayacağını kısa sürede anlayacaktır.

Ferit ve Ayşe’nin arası Baha yüzünden açılıyor! İşte Kalp Yarası 8. bölümden ipuçları...

Sinan, Yaman yüzünden babasından tokat yemiş, gururu ayaklar altına alınmıştır.

Ferit ve Ayşe’nin arası Baha yüzünden açılıyor! İşte Kalp Yarası 8. bölümden ipuçları...

Sinan'ın bu olayın etkisiyle evden uzaklaşması Leman'ın her şeyi yanlış anlamasına neden olur ve karı koca arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar.

Ferit ve Ayşe’nin arası Baha yüzünden açılıyor! İşte Kalp Yarası 8. bölümden ipuçları...

Fırtına'nın kendisini üstünden atmasından sonra bu işin peşine düşen Ferit, Baha'ya adım adım yaklaşamaya başlarken diğer yandan babasının Sinan'a attığı tokat yüzünden babasıyla da karşı karşıya gelir.

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