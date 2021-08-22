Ferit ve Ayşe’nin arası Baha yüzünden açılıyor! İşte Kalp Yarası 8. bölümden ipuçları...
Ferit ve Ayşe'nin arası Baha yüzünden açılıyor! Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın paylaştığı Kalp Yarası, yayınlanan son bölümü ile milyonları ekran başına kilitledi. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, yeni bölüm fragmanıyla ise heyecanı kat kat arttırdı. Kalp Yarası'nın 8. bölümüne dair detaylar da ortaya çıktı. İşte Kalp Yarası 8. bölümden ipuçları...
22.08.2021 01:52
- Son Güncelleme: 22.08.2021 01:52