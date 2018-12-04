Esra Erol 6 gündür kayıp olan Büşranur'u buldu!

Esra Erol'da programında duygu dolu anlar yaşandı. Atv'nin hafta içi her gün yayınlanan sevilen program Esra Erol'da canlı yayınında, Fadime Hanım 1 hafta önce kaybolan kızına kavuştu. Peki, Büşranur Turan neredeydi? Başına ne geldi? İşte gözü yaşlı anne Fadime Hanım'ın kızı Büşranur'a kavuşma anı...

4 Aralık 2018 Salı, 14:03:16 Güncelleme: 14:22:14
Esra Erol 6 gündür kayıp olan Büşranuru buldu!

Esra Erol'a 6 gündür haber alamadığı kızı için gelen Fadime hanım mutlu haberi aldı. Esra Erol'da önemli bir işe imza atıldı. Esra Erol ekibiyle yaptığı çalışma sonrası kayıp kız Büşranur Turan'ı buldu.

ESRA EROL'DA PROGRAMINDA BULUNAN BÜŞRANUR TURAN'IN ANATTIKLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Esra Erol 6 gündür kayıp olan Büşranuru buldu!

Anne Fadime Turan müjdeli haberi aldı ancak sonucu pek de istediği gibi olmadı. Telefonla programa bağlanan küçük kız "Anne o programdan çık" şeklinde konuştu.

Esra Erol 6 gündür kayıp olan Büşranuru buldu!

"BENİ BOŞVER BEN ÇOCUK DEĞİLİM"

Büşranur Turan, annesinin "Peki sen neredesin?" sorusuna, "Beni boşver ben çocuk değilim" şeklinde cevap verdi.

Esra Erol 6 gündür kayıp olan Büşranuru buldu!

Annesine karşı gelmeye devam eden küçük kız, "Sen o programdan çık ben 3 gün sonra gelicem. Anne Türkiye'ye rezil ettin bizi. Esra abla çıksın o programdan. Ben kağıda neden evi terk ettiğimi yazdım." dedi.

Esra Erol 6 gündür kayıp olan Büşranuru buldu!

Sevdiği kişiyi de ailesine söylediğini ifade eden Büşranur, annesinden "Peki ne oldu da gittin? Baban sana bir şey mi yaptı, seni harçlıksız mı koydu, bir istediğini mi yapmadı? Ne oldu kızım" şeklinde sitemde bulundu.

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