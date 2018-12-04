Esra Erol 6 gündür kayıp olan Büşranuru buldu!

Esra Erol 6 gündür kayıp olan Büşranur'u buldu!
Esra Erol'da programında duygu dolu anlar yaşandı. Atv'nin hafta içi her gün yayınlanan sevilen program Esra Erol'da canlı yayınında, Fadime Hanım 1 hafta önce kaybolan kızına kavuştu. Peki, Büşranur Turan neredeydi? Başına ne geldi? İşte gözü yaşlı anne Fadime Hanım'ın kızı Büşranur'a kavuşma anı...
4 Aralık 2018 Salı, 14:03:16 Güncelleme: 14:22:14
Esra Erol'a 6 gündür haber alamadığı kızı için gelen Fadime hanım mutlu haberi aldı. Esra Erol'da önemli bir işe imza atıldı. Esra Erol ekibiyle yaptığı çalışma sonrası kayıp kız Büşranur Turan'ı buldu.
ESRA EROL'DA PROGRAMINDA BULUNAN BÜŞRANUR TURAN'IN ANATTIKLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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