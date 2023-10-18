Esra Erol'da şok I Evliyken sevgilisine üçüz bebek transferi yaptırdı yetmedi DNA testi istedi!

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Ünlü sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda her hafta farklı ve konuklar yer alıyor. Bu hafta programa katılan İpek Hanım'ın anlattıkları damga vurdu. Evlenecek üzere olduğu sevgilisinin evli ve çocuklu olduğunu öğrenen İpek Hanım, Esra Erol'dan yardım istedi. Öte yandan canlı yayına bağlanan Ömer Bey canlı yayına bağlanarak, 'İpek'ten olan çocuğumdan DNA testi istedim' dedi. İşte hayrete düşürecek o olay...
ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.
Ünlü sunucunun sunduğu programda dün ve bugün kan donduran olaylar işlendi.