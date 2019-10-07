Esra Erol'da ortaya çıkan dolandırıcılık hikayesinin detayları şok etti! Hasta eşini 5 yıldır aldatan 65 yaşındaki Ömer Günay...

HASTA EŞİNİ KENDİ EVİNDE ALDATTI!

Böbrek yetmezliği bulunan eşini diyalize gittiğinde başka bir kadınla aldatan şahıs, dolandırılınca olayı çözmek için televizyon programına çıktı. 5 yıldır Leyla isimli kadınla ilişki yaşayan Ömer Bey geçtiğimiz yıl büyük bir şok yaşadığını, Leyla'nın kendisini arayarak senin çocuğunu doğurdum dediğini anlattı. Hiç baba olamayan yaşlı adam bu haberi büyük bir sevinçle karşıladığını ve eşi Ayşe Hanım Umre den geldikten sonra kendisiyle bu mutlu haberi paylaştığını belirtti. Kendi çocuğu bildiği bebeği Şubat ayında yalnızca bir kez gördüğünü söyleyen yaşlı adam, Leyla'nın bebeği görmesi karşılığında kendisinden sürekli maddi talepleri olduğunu belirtti. Eşine bir bebek veremediği için üzgün olan Ayşe Hanım ise eşi mutlu olsun diye bağrına taş bastığını ve seve seve bebeğe bakmaya hazır olduğunu söyledi. 1 aydır bu kadına ve bebeğe ulaşamayan yaşlı çift soluğu Esra Erol'da programında aldı.