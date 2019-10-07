Esra Erol'da ortaya çıkan dolandırıcılık hikayesinin detayları şok etti! Hasta eşini 5 yıldır aldatan 65 yaşındaki Ömer Günay...
Esra Erol'da canlı yayınında itirafta bulunan 65 yaşındaki Ömer Günay, anlattıklarıyla herkesi şok etti. Afyonkarahisar'da yaşayan 65 yaşındaki Ömer Günay, yıllardır böbrek yetmezliği ile savaşan eşi Ayşe Dudu Günay'a donör olmak isteyen ve kendini Leyla olarak tanıtan kadınla kendi evlerinde birliktelik yaşadıklarını anlattı. Eşi hastaneye tedavi görmeye gittiği sırada Leyla denen şahıs ile birlikte olan 65 yaşındaki Ömer Günay'ın Esra Erol'da canlı yayınındaki itirafıyla herkes şok oldu. Leyla isimli kişinin kendisinden hamile olduğunu belirten kendisini dolandırmaya çalıştığını ifade eden Ömer Günay, Esra Erol'dan yardım istedi. İşte Esra Erol'da herkesi şaşkına uğratan hikaye...
Esra Erol'da canlı yayınında herkesi şaşırtan Afyonkarahisar olayı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınına katılan 65 yaşındaki Ömer Günay ile 63 yaşındaki eşi Ayşe Dudu Günay, yaşadıkları olayla herkesi şok etti. Uzun zamandır böbrek yetmezliği ile savaşan eşine donör olmak isteyen ve kendini Leyla olarak tanıtan kadınla eşi diyalize gittiğinde evde görüşmeye başladı. 5 yıldır kendini Leyla olarak tanıtan kadınla ilişkisini sürdüren Ömer Günay, geçtiğimiz yıl duyduğu haberle şaşkına döndü.
HASTA EŞİNİ KENDİ EVİNDE ALDATTI!
Böbrek yetmezliği bulunan eşini diyalize gittiğinde başka bir kadınla aldatan şahıs, dolandırılınca olayı çözmek için televizyon programına çıktı. 5 yıldır Leyla isimli kadınla ilişki yaşayan Ömer Bey geçtiğimiz yıl büyük bir şok yaşadığını, Leyla'nın kendisini arayarak senin çocuğunu doğurdum dediğini anlattı. Hiç baba olamayan yaşlı adam bu haberi büyük bir sevinçle karşıladığını ve eşi Ayşe Hanım Umre den geldikten sonra kendisiyle bu mutlu haberi paylaştığını belirtti. Kendi çocuğu bildiği bebeği Şubat ayında yalnızca bir kez gördüğünü söyleyen yaşlı adam, Leyla'nın bebeği görmesi karşılığında kendisinden sürekli maddi talepleri olduğunu belirtti. Eşine bir bebek veremediği için üzgün olan Ayşe Hanım ise eşi mutlu olsun diye bağrına taş bastığını ve seve seve bebeğe bakmaya hazır olduğunu söyledi. 1 aydır bu kadına ve bebeğe ulaşamayan yaşlı çift soluğu Esra Erol'da programında aldı.
GERÇEKLER CANLI YAYINDA ORTAYA ÇIKTI!
Yıllardır Leyla isimli kadınla aynı numaradan görüştüğünü belirten Ömer Bey ilk şoku numaranın Ayten D. isimli bir kadının üzerine kayıtlı olduğunu öğrenince yaşadı. Ayten D. i tanımadığını hayatında hiç görmediğini belirten Ömer Günay, Ayten hanımın fotoğrafını gördü ancak tanımadığını belirtti. Kolları sıvayan Esra Erol' da ekibi hat sahibi Ayten D. isimli kadına ulaştı.
Ancak Ayten Hanım yıllardır Malatya'da yaşadığını ve evli olduğunu belirterek olayla bir ilgisi olmadığını söyledi. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren ekip, bu numaranın yaklaşık 9 yıldır yönlendirme usulüyle kullanıldığını tespit etti. O hattın giden aramalarından bahsi geçen kadının kim olduğunu araştıran Esra Erol ve ekibi büyük bir şokla karşılaştı.
Gerçek isminin Latife Öcal olduğu tespit edilen kadın tam 57 yaşında 3 çocuk annesi evli bir kadındı.
Ekranda fotoğrafının gösterilmesi üzerine Esra Erol'da programının telefonları kilitlendi. Yayına bağlananlar anlattıklarıyla herkesi şok etti.
O KADIN BÜYÜK BİR DOLANDIRICI!
Yayına bağlanan bir çok kişi, kendisini Afyonkarahisar dan tanıdıklarını, yıllarca kendilerini ve yakınlarını evlilik vaadiyle dolandıran Latife Öcal tarafından Mağdur edildiklerini dile getirdi. 1 yıldır baba olduğunu sanan 65 yaşındaki Ömer Günay ise bu programa gelmeseydim yıllarca gerçekleri öğrenemeyecektim dedi.