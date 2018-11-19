Esra Erolda DNA sonuçları şoke etti! İşte Esra Erolda Kader ve annesinin DNA sonuçları...

Esra Erol'da DNA sonuçları şoke etti! İşte Esra Erol'da Kader ve annesinin DNA sonuçları...
ATV'de Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları cuma günü açıklandığında herkes şoke olmuştu, bugün de annenin sonuçları açıklandı. Esra Erol'da Kader'in ve annesinin DNA sonuçları neyi gösteriyor? İşte Esra Erol'da Kader'in ağızları açık bırakan hikayesi ve DNA sonuçları...
19 Kasım 2018 Pazartesi, 21:35:39
Güncelleme: 22:03:43
Esra Erol'un ATV'deki programında Kader'in sıradışı hikayesinde açıklanan DNA sonuçları şaşkına çeviriyor. Türkiye'nin konuştuğu olayda DNA testi sonunda İdris Özer'in öz baba olmadığı ortaya çıkmıştı.
Gözler, "Eşini aldattı mı?" kuşkusu ile anne Hicran Özer'e dönerken Esra Erol bir test daha yaptırdı. İşte öz çocuklarını evlat edindikten yıllar sonra Özer ailesinin yaşadığı tuhaf olaylar...
Kader'in şaşkına çeviren yaşam hikayesi kimliğini kaybedip yeni bir kimlik çıkartmaya niyet edince başladı. Evlatlık olduğunu öğrenen genç kız anne ve babasına durumu sorduğunda çok daha şaşırtıcı bir durumla karşılaşıyor.
Anne ve babasının 'öz çocukları' olmasına rağmen onu evlat edindiklerini öğrenince de elbette buna inanmıyor.
Esra Erol'un programına taşınan hikayede 25 yıl önceye dayanıyor. Anne Hicran Özer 21 Mayıs 1993 tarihinde İzmir Yeşilyurt Devlet hastanesinde kızı Kader'i kucağına alıyor.